Världscupledarens styrkebesked i långloppet: Bolsjunov knäckte norrmännen och tog överlägsen seger

Aleksander Bolsjunov är världens bästa åkare just nu. Inte ens ett stavbrott kunde stoppa världscupledaren från en imponerande seger i långloppet i Meråker. Iivo Niskanen hade en tung dag och blev distanserad med nästan två minuter.

Till skillnad från damsidan, där Therese Johaug har vunnit alla etapper i Ski Tour, har det varit utspritt bland etappsegrarna på herrsidan. Sjur Röthe, Pål Golberg och Johannes Hösflot Kläbo har alla fått kliva högst upp på prispallen.

I dagens långlopp i Meråker blev det en ny vinnare. Världscupledaren Aleksander Bolsjunov var i en klass för sig och vann med 52 sekunder före Kläbo.

Ryssens dag var ändå inte helt perfekt. I början av loppet bröt han staven men jobbade sig sedan metodiskt uppåt i fältet och tog tillbaka sin position i täten.

Sjur Röthe försökte sig på ett ryck efter ungefär 20 kilometer men då svarade Bolsjunov och avgjorde tävlingen.

Han trotsade den hårda vinden och satte iväg i ett ruskigt tempo. Ledningen växte snabbt och Bolsjunov kunde defilera mot en klar seger.

I kampen om andraplatsen drog Kläbo det längre strået på målrakan då han vann spurtstriden mot landsmännen Emil Iversen, Martin Löwström Nyenget och Finn Hågen Krogh.

Jobbig tävling för finländarna

Tack vare dagens insats tog Bolsjunov också över ledningen i toursammandraget. Han leder nu med en minut och fem sekunder före Pål Golberg.

Iivo Niskanen var det största blåvita hoppet i dagens tävling men han kunde inte kämpa om en topplacering. Han hängde med i den stora klungan men var för långt bak när det avgörande rycket kom.

Niskanen klarade inte av att förbättra sin placering under slutskedet av loppet och gick i mål på 19:e plats, nästan två minuter efter vinnaren Bolsjunov.

För Lari Lehtonen, Markus Vuorela och Lauri Vuorinen gick det också tungt. Trio tappade tidigt och åkte i mål på blygsamma placeringar.

Resultat, masstart (f):

1. Aleksander Bolsjunov RUS 1.19.34,9

2. Johannes Hösflot Kläbo NOR +51,7

3. Emil Iversen NOR +51,8

4. Martin Löwström Nyenget NOR +52,4

5. Finn Hågen Krogh NOR +52,8

6. Dario Cologna SUI +55,1

7. Sjur Röthe NOR +55,2

8. Roman Furger SUI +55,4

--------------------

19. Iivo Niskanen FIN +1.50,7

49. Lari Lehtonen FIN +5.29,0

50. Markus Vuorela FIN +5.29,3

68. Lauri Vuorinen FIN +7.58,7

Ski Tour 4/6:

1. Aleksander Bolsjunov RUS

2. Pål Golberg NOR +1.05

3. Sjur Röthe NOR +1.06

4. Martin Löwström Nyenget NOR +1.28

5. Hans Christer Holund NOR +1.45

6. Finn Hågen Krogh NOR +1.53

------------------

17. Iivo Niskanen FIN +3.36

52. Markus Vuorela FIN +10.45

53. Lari Lehtonen FIN +10.55

62. Lauri Vuorinen FIN +13.16