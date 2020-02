”Det här kan bli min huvudsträcka” – Camilla Richardsson under EM-gränsen i halvmaraton och överväger att utöka tävlingsbördan

Vasalöparen Camilla Richardsson var på hugget på halvmaran i Ras al Khaimah i Förenade Arabemiraten tidigt på fredagsmorgonen. Tiden 1.12.46 är klart under EM-gränsen och räckte till för en 14:e plats i tävlingen.

– En bra dag, summerar Richardsson själv i friidrottsförbundets pressmeddelande.

Richardsson, som fram till nu närmast skördat framgång på 3000 m hinder och 10 000 m, klockade in imponerande 1.12.46 på 21 kilometer. Ett nytt personligt rekord – och under EM-gränsen till Paris.

– Om vi får ett bra lag till EM så löper jag halvmaraton där, berättar Richardsson.

Friidrottsförbundets EM-gräns är 1.15 på halvmaraton, men förbundet har tidigare slagit fast att tre löpare ska vara under 1.16 för att man ska skicka ett halvmaratonlag till Paris. Men den detaljen behöver man inte grubbla på längre.

Utöver Richardsson klarade nämligen också Annemari Kiekara gränsen. Kiekara, 43 år, klockade in 1.14.27. Då Laura Manninen, 46, dessutom slutade 16:e med tiden 1.15.45 är tre löpare åtminstone till pappers redo att åka till Paris.

"Snackade om det på flyget"

Richardsson kommer helt som vanligt att lägga huvudfokus på hinderlöpningen i år med både OS och EM på programmet. Men i Paris var planen hela tiden att löpa två tävlingar. Nu ser det alltså ut som att den andra tävlingen blir halvmaraton och inte 10 000 meter.

Richardsson klarade EM-gränserna till både 3000 m hinder och 10 000 m i fjol.

– Det här kan bli min huvudsträcka i framtiden, säger Richardsson.

I Ras al Khaimah löpte Richardsson och Kiekara inledningsvis tillsammans.

– Vi drog i tur och ordning två kilometer åt gången. Men efter åtta kilometer började hon halka efter och jag löpte ifrån. Det är förstås synd att tvingas sololöpa, analyserar Richardsson.

Kiekara hade problem med vätskeintaget och kunde därför inte matcha Vasalöparens fart.

– Men det var riktigt snyggt gjort av Camilla. Hon nådde en sådan tid som jag själv också var ute efter, säger den tidigare världsmästaren i terränglöpning.

Laura Manninen hade i sin tur inte ens övervägt att löpa EM i år, men Richardsson lyckades övertala henne.

– Vi snackade om det på flyget hit och jag blev lite ivrig efter det. Sen så hade jag problem med sömnen i natt och övervägde att kasta in handduken. Men så bestämde jag mig istället för att ta ut all frustration under tävlingen istället, säger hon.

Manninens tid är nytt finskt rekord i 45-årsklassen. Richardssons tid är i sin tur den sjunde bästa inhemska noteringen på halvmaraton någonsin.