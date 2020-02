Äntligen en pallplats för Ilkka Herola – klättrade elva placeringar i spåret: "Finns alltid något att förbättra"

Bild: imago images/ThomasReiner.pro/ All Over Press

Ilkka Herola. Ilka Herola åker nedför. Bild: imago images/ThomasReiner.pro/ All Over Press

Ilkka Herola fixade sin första pallplacering för säsongen i dag i Trondheim. Finländaren skidade upp sig från 14:e till tredje plats och var lycklig efteråt. Även Eero Hirvonen imponerade i spåret.

Ilkka Herola hade inte lyckats ta en pallplacering denna säsong. Förrän i dag i Trondheim.

Efter backmomentet låg finländaren på 14:e plats efter ett hopp på 120,5 meter. Med det hade han en lucka på en minut och 26 sekunder upp till norrmannen Jarl Magnus Riiber.

I spåret var Herola stark – som vanligt.

Han hämtade upp hela elva placeringar och slutade på en tredjeplats. Hans första pallplacering denna säsong.

– Jag är riktigt lycklig, säger Herola till Yle efteråt.

Herola kämpade till och med om andraplatsen med Jörgen Gråbak, som startade som nummer 17. På det sista varvet fick Herola ändå ge sig och blev till slut drygt en minut efter norrmannen.

Gråbak blev tvåa, 59 sekunder efter Riiber som lyckades behålla sin ledning från backmomentet.

– Lite grämer det att jag inte lyckades kämpa om andraplatsen, men jag får ta det någon annan gång. I sin helhet var det en riktigt lyckad dag och jag är förstås nöjd. Alltid finns det förstås något man kan förbättra, fortsätter Herola.

Eero Hirvonen startade som 32:a åkare i skidmomentet och klättrade upp till en 18:e plats. Hirvonen var loppets fjärde snabbaste åkare, medan Herola var tredje snabbast i spåret.

18-åriga Perttu Reponen slutade på plats 38 i sin första världscuptävling, medan Leevi Mutru blev 42:a.

Resultat, HS138 + 10 km:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 25.08,9

2. Jörgen Gråbak NOR + 59,3

3. Ilkka Herola FIN +1.02,4

4. Magnus Krog NOR +1.17,7

5. Manuel Faisst GER +1.23,5

6. Martin Fritz AUT +1.28,1

7. Espen Björnstad NOR +1.35,5

8. Jens Lurås Oftebro NOR +1.48,6

9. Eric Frenzel GER +1.56,6

10. Lukas Klapfer AUT +2.05,4

...

18. Eero Hirvonen FIN +2.42,5

38. Perttu Reponen FIN +4.36,0

42. Leevi Mutru FIN +5.26,6