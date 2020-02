Blufföretagare lurade däckfirmor i Raseborg och Lojo

MOT selvitti, kuinka suomalaisia yrittäjiä on huijattu

Suomalaisia yrityksiä on rahastettu verkkosivuhuijauksilla. MOT:n selvityksen perusteella kyseessä on monimutkainen yrityskuvio. Siihen kytkeytyvä suomalaismies on aikaisemminkin yhdistetty vastaavanlaisiin huijauksiin.