Iivo Niskanen rasade på serviceman efter målgång – klar jumbo i sitt heat: "Jag kom ingenstans"

Iivo Niskanen var ytterst missnöjd med sina skidor och Krista Pärmäkoski fick ge sig efter ett fall. Dagens enda blåvita glädjeämne i Ski Tour-sprinten i Trondheim stavas i stället Lauri Vuorinen.

Iivo Niskanen lyckades ta sig vidare från dagens sprintkval i Trondheim som 27:e snabbaste åkare, men i i sitt kvartsfinalheat fick finländaren spela en statistroll.

Niskanen lämnade på efterkälken direkt i sitt heat och kom i mål som siste man, närmare 15 sekunder efter vinnande Erik Valnes.

Efter loppet tycktes Niskanen ha lite samma känslor som de svenska åkarna haft på sistone. Finländaren var minst sagt upprörd över sina skidor.

I målområdet var Niskanen rosenrasande och såg ut att skälla ut servicemannen Mika Venäläinen.

När Niskanen anlände till Yles intervju hade han redan hunnit lugna ner sig.

– Jag kom ingenstans, dålig form. Vi diskuterade mest om hur man skulle kunna göra saker annorlunda, förklarade Niskanen.

Finländaren valde att tona ned sin ilska och såg i stället fram emot morgondagens jaktstart.

– Hoppas att morgondagen blir bättre, touren börjar kännas men det borde vara mitt bästa lopp. Det skulle vara roligare att blicka mot Lahtis med ett bra resultat.

Vuorinen i semifinal

Lauri Vuorinen blev den enda finländaren som lyckades fixa en semifinalplats i Trondheim.

Vuorinen blev tvåa i sin kvartsfinal, men väl i semifinalen hade han inget att säga till om i slutspurten och kom i mål som femte man.

– Jag kunde hålla bra fart ända från kvalet i dag. I semifinalen gjorde jag kanske lite fel spårval inför slutspurten, analyserade Vuorinen.

Fem av sex deltagare i finalen var norrmän.

Sprintkungen Johannes Hösflot Kläbo gick inte att besegra i dag heller.

Bakom sig hade han fyra landsmän. Pål Golberg fick ge sig med 1,2 sekunders marginal, medan Erik Valnes blev trea.

Pärmäkoski föll

Tre finländska damer gick vidare från kvalet. Anne Kyllönen blev fyra i sitt heat, medan Laura Mononen och Krista Pärmäkoski hamnade på jumboplatser i sina kvartsfinaler.

Pärmäkoski föll i en backe tidigt i loppet och tävlingen var över för hennes del.

– Jag vet inte riktigt vad som hände, skidorna högg till i spåret och det fanns inte så mycket att göra. Det var skidorna som förde åkaren och inte tvärtom.

Pärmäkoski sågs halta efter målgången. Hon ska ha fått kramp men gav lugnande besked.

– Båda vaderna krampade i torsdags och det tog flera timmar att komma igång igen. Nu känns det redan bättre efter några minuter.

Krista Pärmäkoski. Krista Pärmäkoski böjer sig ner. Bild: EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

Ski Tour avslutas med en jaktstart imorgon. Trots envisa kramper räknar Pärmäkoski med att hon ska kunna slutföra touren.

– Åldern börjar ta ut sin rätt och jag återhämtar mig inte lika snabbt från etapper. Men jag tror nog att jag kan tävla imorgon.

För första gången under årets Ski Tour var det inte Therese Johaug som vann på damsidan.

Johaug slutade femma i sin semifinal, i finalen var det i stället landsmaninnan Maiken Caspersen Falla som knep guldet.

Tre olika nationaliteter fanns på prispallen. Svenskan Jonna Sundling blev tvåa, medan scweiziskan Nadine Fähndrich knep tredjeplatsen.

Resultat:

Damer:

1. Maiken C. Falla NOR 3.15,55

2. Jonna Sundling SWE + 0,48

3. Nadine Fähndrich SUI + 2,88

4. Anna Dyvik SWE + 3,71

5. Anna Svendsen NOR + 5,26

6. Heidi Weng NOR + 6,64

Herrar:



1. Johannes H. Kläbo NOR 2.52,07

2. Pål Golberg NOR + 1,2

3. Erik Valnes NOR + 1,60

4. Emil Iversen NOR + 5,79

5. Finn Hågen Krogh NOR + 18,91

6. Federico Pellegrino ITA + 22,78