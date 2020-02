Skottdagen håller ordning på kalendern, men traditionen har skapat förvirring genom tiderna

Vart fjärde år sätter vi in en extra dag för att kalenderåret ska stämma ihop med solåret, men varifrån kommer traditionen och varför infaller skottdagen i februari?

Skottdagen ansågs länge som en olycksdag och en dag då allt var bakvänt. Den mest kända traditionen är att kvinnor får fria på skottdagen.

Skottdagen har en viktig uppgift även om de flesta av oss inte direkt firar den här extra dagen vart fjärde år.

Den tid som krävs för jorden att kretsa en gång runt solen är cirka 365,2564 dagar. Om alla år konsekvent hade 365 dagar skulle årstiderna förskjutas med cirka 6 timmar varje år.

På cirka 120 år skulle årstiderna redan ha flyttats med en månad.

Utan skottdagar och skottår skulle årstiderna alltså långsamt flytta på sig hela tiden. Emellanåt skulle vi till exempel ha vinter i juli och sommar i januari.

Skottdagen som inskjuts i kalendern vart fjärde år rättar till felet som orsakas av tre normala, men lite för korta år. Skottdagen och skottåret med sina 366 dagar håller ordning på årstiderna.