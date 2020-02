Alexander Bolsjunov tappade förstaplatsen i Ski Tour efter rysk vallamardröm – kanonlopp av Iivo Niskanen i jaktstarten

Den norska hemmapubliken fick se sex norrmän i toppen av herrarnas Ski Tour-sammandrag efter en rysk vallningsmiss. En bit bakom gjorde Iivo Niskanen succé. Finländaren klättrade till en fin åttondeplats, med den näst snabbaste åktiden av alla i jaktstarten på 30 kilometer i Trondheim.

Ryssen Alexander Bolsjunov hade chansen att förstöra den norska festen då herrarnas Ski Tour avslutades med en jaktstart på 30 kilometer i Trondheim i dag.

Bolsjunov gick ut som förste åkare, drygt en halv minut före tvåan Pål Golberg.

I vinden och snöfallet i Trondheim fick Bolsjunov det tufft. Ryssens skidor fungerade inte alls och han fick ge sig i tätstriden.

Golberg åkte förbi tidigt och senare fick Bolsjunov se sig passerad av ytterligare fem norrmän. Golber vann till slut loppet överlägset, med en halv minuts marginal till den jagande klungan bestående av fem landsmän.

Simen Hegstad Krüger spurtade sig till silver, Hans Christer Holund blev bronsmedaljör.

Bolsjunov kom i mål som sjua. Efter målgång rev han av sig sin väst och kastade sina skidor mot en reklamskylt.

Superlopp av Niskanen

Emil Iversen kom i mål som fyra och hade dagens snabbaste åktid.

Bakom honom var det Iivo Niskanen som var näst snabbast i spåret. Finländaren startade som sextonde åkare och jaktstarten i klassisk stil passade honom ypperligt, som väntat.

Niskanen åkte starkt utan draghjälp och var 1 minut och 48 sekunder efter täten i mål som åttonde åkare. I starten hade finländaren hela fyra minuter upp till täten.

– Ett formbesked som heter duga inför världscuptävlingarna i Lahtis. Majestetisk åkning av kungen av klassiskt, hyllade Yle Sportens kommentator Chriso Vuojärvi.

Åktiderna i jaktstarten ger halverade världscuppoäng.

Resultat:

1. Pål Golberg NOR 1.23.51,6

2. Simen Hegstad Krüger NOR + 28,9

3. Hans Christer Holund NOR + 30,1

4. Emil Iversen NOR + 32,3

5. Martin L. Nyenget NOR + 32,9

6. Johannes H. Kläbo NOR + 34,2

7. Aleksandr Bolsjunov RUS +1.41,0

8. Iivo Niskanen FIN +1.48,2

9. Sjur Röthe NOR +2.52,8

10. Dario Cologna SUI +3.00,8

...

49. Lauri Vuorinen FIN +16.49,3