Förkrossade överlägsen Tyson Fury ny tungviktsvärldsmästare: ”Kungen är tillbaka på tronen”

Deontay Wilder har golvat motståndare efter motståndare under sin karriär, men i den upphaussade titelfajten mot Tyson Fury var han chanslös. Fury tog hand om WBC-förbundets titelbälte efter en imponerande insats.

Det var en match som en hel boxningsvärld hade sett fram emot. Två av tungviktsboxningens stora affischnamn Deontay Wilder och Tyson Fury skulle upp i ringen igen.

Deras första möte i december 2018 slutade oavgjort och Wilder försvarade sitt bälte. Wilder har försvarat sitt bälte tio gånger under karriären men i den elfte matchen tog det stopp.

Wilder har gjort sig känd som en riktig knockoutmaskin men mot Fury var han mer eller mindre chanslös.

Fury var riktigt vass direkt i början och fick in flera tunga träffar. I den tredje ronden golvades Wilder för första gången och även i rond fem var han nere för räkning.

I den sjunde ronden tog matchen slut då Wilders team kastade in handduken.

– Kungen är tillbaka på toppen, sa Fury i segerintervjun och hyllar även sin motståndare.

– Han visade stort hjärta och boxades i sju ronder. Han är en krigare och han kommer att bli mästare igen, sa britten innan han tog tag i mikrofonen och började sjunga Don McLeans stora hit American Pie.