Gevärproblem bara dagar före mästerskapet – VM-drottningen Marte Olsbu Röiseland tog medalj i alla sju tävlingar: "Kan inte förstå det!"

Marte Olsbu Röiselands VM blev en fullträff.

Ett par dagar före VM-starten i Anterselva grät Marte Olsbu Röiseland av förtvivlan. Men mästerskapet blev en fullträff för norskan med fem guld och medalj i alla lopp. I herrarnas masstart fick Johannes Thingnes Bö ett efterlängtat guld – i överlägsen stil.

Marte Olsbu Röiselands världsmästerskap i Anterselva blev en jackpot. Det blev fem guld och medalj i alla sju lopp för den norska stjärnan.

Men bara två dagar före mästerskapet såg det mörkt ut.

Röiseland fick inte skyttet att stämma alls på plats i VM-orten och grät av förtvivlan. Hennes tränare tvingades föra hennes gevär till en vapensmed i Tyskland.

– Jag kan inte ens förstå det själv! I dag tänkte jag att man kan vara nöjd om jag ens tar mig över mållinjen, jag var så trött och långt efter täten.

– Först var jag 22 sekunder bakom, plötsligt var det bara nio sekunder och sedan bara en sekund. Wow, jag kämpade om guldet, sade norskan till Yle efter dagens guld i den avslutande masstarten.

"Vet inte vad som hände"

Efter det sista skyttet låg Röiseland några sekunder efter hemmafavoriten Dorothea Wierer.

– Det var ett drömläge, Dorothea är härifrån och en skidskyttedrottning. Att tävla mot henne på det sista varvet var det bästa tänkbara scenariot. Och att vinna gjorde det ännu bättre.

Röiseland tog sig förbi italienskan och knep ännu ett guld.

– Allt gick så fort och det är som en dröm. Jag vet inte vad som hände. Jag var så långt efter och nu står jag här med guldet, otroligt, myste Röiseland.



Herrguldet till felfri Bö

På herrsidan lyckades Johannes Thingnes Bö inte stå för någon riktigt motsvarande dominans som Röiseland i mästerskapet. I dagens masstart var han ändå suverän, och tog sitt första individuella guld i mästerskapet.

Bö hade tagit tre silver och lika många stafettguld i mästerskapet inför dagens lopp. I VM i Östersund ifjol blev det fyra guld och ett silver för honom.

Bö träffade alla sina skott på skjutvallen i dagens masstart och var också snabb i spåret. I och med segern blev han förste herråkare att ta sex VM-medaljer i samma mästerskap.

Ingen annan åkare sköt prickfritt. Tvåan Quentin Fillon Maillet (tre bom) var 42 sekunder efter Bö i målet.

Fransmannens lagkamrat Emilien Jacquelin knep bronset efter en spurtstrid med Tarjei Bö.

Resultat, herrarnas masstart:

1. Johannes T. Bö NOR 38.09,5 (0)

2. Quentin F. Maillet FRA + 42,0 (3)

3. Emilien Jacquelin FRA + 55,0 (2)

4. Tarjei Bö NOR + 55,6 (2)

5. Simon Desthieux FRA +1.03,7 (1)

6. Felix Leitner AUT +1.06,7 (3)

7. Martin Fourcade FRA +1.13,1 (3)

8. Johannes Dale NOR +1.17,1 (3)

9. Julian Eberhard AUT +1.19,6 (4)

10. Johannes Kühn GER +1.25,2 (4)