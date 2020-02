Katolsk mässa med Sankt Henriks katedralförsamling veckans radiogudstjänst i Yle Vega

Söndagens radiogudstjänst i Yle Vega sänds som vanligt kl 13.03 och kommer den här veckan från Sankt Henriks katedral i Helsingfors.

Sankt Henrik är katedral för Helsingfors romersk-katolska stift och är byggd under medlet av 1800-talet.

Helsingfors stift har medlemmar från hela landet eftersom den katolska kyrkan i Finland består av bara ett stift.

Medlemsantalet rör sej runt 15 000 medlemmar. Av dessa är ungefär hälften födda i Finland och den andra hälften är inflyttade personer.

Församlingslivet blir mycket mångkulturellt eftersom medlemmarna representerar nästan 100 olika nationaliteter.

Helsingfors romersk-katolska stift har åtta församlingar och två av dessa finns i Helsingfors - Sankt Henriks katedralförsamling och Sankta Maria katolska församling.

Båda firar mässor på svenska vid sidan av finska och andra språk. På samma sätt firas mässor på flera språk i de övriga finska städerna med katolska församlingar.

Romersk-katolska församlingar finns i Åbo, Tammerfors, Kouvola, Uleåborg, Kuopio och Jyväskylä.

Fader Anders Hamberg som är celebrant och predikant i den radiosända mässan är även kyrkoherden i Sankt Olavs församling i Jyväskylä.

Både svenska och latin används i mässan

Fader Anders Hamberg leder oss alltså genom mässan och predikar även. Kantor och organist är Marko Pitkäniemi, medan Jan-Peter Paul och Jens Carp är textläsare.

Under mässan sjungs ur Cecilia hymnerna:

Laudate, omnes gentes (Sjung lovsång) och

Salve Regina (Var hälsad, drottning).

I mässan som sänds i Yle Vega används både svenska och latin och den som lyssnar kan märka att det gäller för både tal och sång. Exempelvis hörs psalmen Laudate, omne gentes sjungas turvis på latin och turvis på svenska.

Fader Anders Hamberg är celebrant och predikant i mässan. Celebrant Anders Hamberg under mässa i Sankt Henriks katedral. Bild: Sara Torvalds

Andakter och Andrum i den kommande veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i den kommande veckan, ikväll klockan 19.15 är det Carolina Lindström och Benny Andersson som läser dagens bibeltexter på temat Guds kärleks offerväg.

I den kommande veckan, vecka 9, är andaktstalarna följande:

Måndag 24.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Sanna Ek, Närpes

Musik: Lauren Daigle: You Say

Aftonandakt kl 19.15

Benita Ahlnäs, Borgå

Reidar Tollander sjunger och spelar Kom tillhopa, kom tillhopa, kallar klockors ljud.

Tisdag 25.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Jakob Nylund, Åbo

Musik med Andrea Bocelli: Angels we have heard on high.

Aftonandakt kl 19.15

Rebecka Stråhlman, Borgå

Rebecka Stråhlman framför också sången Bara Jesus.

Onsdag 26.2, Askonsdagen

Andrum kl 06.54 och 09.10

Sissi Uunila, Mariehamn

Musik med Jacob Alm & Blandade artister: Vilken vän.

Aftonandakt kl 19.15

Catarina Olin, Sundom

Gruppen Gnistrar sjunger psalmen Blott en dag.

Torsdag 27.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Maria Sten, Helsingfors

Musik: Irma Schutz Keller & Toni Holgersson: Led milda ljus.

Aftonandakt kl 19.15

Helena Rönnberg, Sibbo

Martina Harms-Aalto sjunger psalmen Blott en dag.

Fredag 28.2

Andrum kl 06.54 och 09.10

Oskar Sjöberg, Ekenäs

Musik med Simon Ådahl: Min tro.

Aftonandakt kl 19.15

Leif-Göte Björklund, Borgå

Pekka Simojoki med musiker sjunger Like Mighty Waters.

Lördag 29.2

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 1.3

kl 19.15.

Maria Boström och Caspian Boström läser dagens bibeltexter på temat Jesus segrar över frestelserna.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dig bäst!

Andrum i Yle Vega

Aftonandakter i Yle Vega