Kolumn: Jag tittar på The Voice för att se människor försöka och sen misslyckas

I slutet av januari startade nionde säsongen av musiktävlingen The Voice of Finland. Men med tanke på att vi sällan ser stora popstjärnor födas utan snarare bevittnar hur människor misslyckas börjar det vara tid för talangshowerna att gå i graven.

I höstas skrev bloggaren Sandra Beijer att hon varje år kollar på svenska Idol, men endast fram tills liveshowerna börjar.

Beijer efterlyste ett program som skulle vara som Idol, men enbart bestå av provsjungningsdelen, det vill säga den intensiva starten när bra som dåliga sångare försöker visa vad de går för inför den tuffa juryn.

Så fort deltagarna sågats ner till topp 20 skulle serien sluta. För ingen orkar väl egentligen se på liveshowerna med sina urvattnade försök att få en att bry sig om artisterna i fråga, än mindre rösta på dem?

Jag skrattade först åt idéen, men insåg snabbt att jag gör likadant. I flera år har jag kollat på amerikanska The Voice, men tappat intresset när liveshowerna dragit igång.

Detsamma gäller för svenska Idol, som jag varje år börjar titta på. I år var första gången jag orkade se på avsnitten efter auditionsdelens avslut. Ändå hann jag aldrig komma till finalen. Någonstans bland topp 7 försvann spänningen.

Det torde heller inte bli annorlunda med finska The Voice, som inledde sin nionde säsong för någon helg sedan.

Trots att sångarna har hållit en någorlunda hög nivå i säsongens början, och även om killarna i Apulanta medför en ny energi på domarsidan, börjar konceptet kännas slitet.

Jag är inte den första som börjar tröttna på talangtävlingarna. Dessa shower nådde nog sin klimax redan för tio år sedan.

Då rådde det nämligen inflation på programmen på riktigt. Idol räckte inte längre utan plötsligt skulle man också se på The Voice, X Factor, America’s Got Talent, etcetera etcetera.