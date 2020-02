Maria Sundblom Lindberg: Får smala människor gnälla?

”Det är nog dags för dig att börja njuta av ditt utseende, mamma. Du blir ju troligtvis inte snyggare.”

Vi står bredvid varandra i badrummet och jag slarvgnäller om att något plagg inte sitter som det ska, inte sitter som förr.

Jag har en sämre höst bakom mig när det gäller självkänslan. Det korrelerar med att jag har tvingats titta på mig själv timme efter timme när jag har gjort klipplistor till Maria och sommarpratarna.

Kroppen som tema Maria och sommarpratarna är en 8-delad tv-serie där programledaren Maria Sundblom Lindberg bjuder sommarpratare till ön Lonnan bredvid Sveaborg för snack, samvaro och middag i en somrig miljö. I varje enskilt avsnitt möts tre sommarpratare och programmet tar avstamp i gästernas sommarprat, sedan lever diskussioner vidare till ett specifikt tema för avsnittet. I åttonde avsnittet är temat ”kropp” och gästerna är Johanna Holmström, Jonas Wilén och Adam Guarnieri. Författaren Johanna Holmström har bland annat skrivit boken Själarnas ö som handlar om kvinnors brutala öden på Själö hospital som var ett mentalsjukhus för kvinnliga patienter fram till 1962. Konstnären Jonas Wilén talar om kroppen i konsten och om hur viktigt det är att måla satir för att kritisera makthavarna. Adam Guarnieri var rent biologiskt skapt som kvinna, men kände sig hela tiden som man. Idag är han ofta anlitad föreläsare om transfrågor. Programmet sänds 23.2.2020 kl. 20.00 på Yle Fem och Arenan.

”Synligheten är den enda nackdelen med mitt jobb” sa Efter Nios programledare Sonja Kailassaari till mig en gång och jag håller med.

Men jag tål inte den självcentrering och självkritik som väcks i mig när jag ser mig på bild. Det karaktärsdraget är värre än alla dubbelhakor och trista rynkor i världen.

Men 2020 ska man vara bodypositive. 2020 ska man vara en så medveten morsa att man inte gnäller över gropar i låren inför sina tonårsdöttrar för då kan det gå tokigt.

Det påminner min väninna mig om, hon som välkomnar åldrandet på ett irriterande präktigt sätt.

Men jag håller inte med. Jag tror ju att ärlighet inför sina barn lär dem mera än om man håller tillbaka sin ångest och sina hang ups.

Frustrerade barn som bemöts av "filbunksföräldrar" som aldrig blir upprörda över något känner sig ofta konstiga och ensamma.

När barn kan identifiera sin egna ilska i förälderns psykbryt på hallgolvet så ökar inte bara självförståelsen utan även samförståndet och empatin.

När föräldern blir en människa kommer den till nytta som förebild och kompass. Förstås med måtta men perfektionism i föräldraskapet är från helvetet och DET skapar först ångest och ätstörningar hos barn.

Hur gestaltar man sig själv? Temat är kropp i sista avsnittet av Maria och sommarpratarna. Konstnären Jonas Wilén utmanar Maria Sundblom Lindberg, Adam Guarnieri och Johanna Holmström att måla självporträtt. Fyra människor målar tavlor utomhus. Bild: Parad Media.

Min kropp är cool. Den har burit och fött fram fem barn. Jag har under 10 år gått upp sammanlagt 100 kg och 90 av de kilona har försvunnit och jobbats bort.

Men jag är inte bara morsa, jag är också kvinna..nej en brud, som förstås inte ångrar mina barn men som ibland saknar min midja.

Men samtidigt med det så lagar jag världens bästa käk, äter lösgodis på fredag och berömmer min stjärt för den som orkar lyssna.

Så lite "mammamage-angst" måste man väl få ventilera fastän man har flickor och är feminist, för hur förbereder jag dem annars för kroppens förändring och egna fånigheter?

Eller får man säga vad man känner? Får man vara öppet besviken på sin kropp eller delar av den om den är funktionerlig? Får smala människor gnälla? Får snygga typer ha komplex?

Jag talar inte om mig själv men jag tycker kanske att de inte får det, eller jag tycker att det är lite pinsamt så jag lyssnar dåligt när Miss Goodlooking ältar sitt tunna hår eller sin tandemalj.

Jag ser t.o.m. kanske ner på Mr Sixpack om han kommenterar sin dåliga form på samma sätt som jag inte orkar med 10:ans flickor som lipar för en 9:a. På samma sätt som du nu eventuellt irriterar dig på mig.

Jag drar kanske in magen under tröjan under den sista inspelningsdagen på Lonnan.

Men jag glömmer förstås den när jag börjar snacka med Adam Guarnieri som verkligen hatat sin kropp då han föddes som tjej, fast han var en pojke.

Adam Guarnieri kände sig aldrig hemma i rollen som flicka. Idag är han ofta en anlitad föreläsare om transfrågor. Adam Guarnieri och Maria Sundblom Lindberg i samspråk utomhus framför ljus trävägg på ön Lonnan i Helsingfors. Bild: Parad Media.

För Adam handlade det inte om ett vanligt tonårsmissnöje med sitt utseende utan han blev djupt deprimerad och allt stannade upp när identiteten var så jobbig och förvirrande.

Med Johanna Holmström pysslar vi kräfthattar medan vi snackar kropp och kvinnoliv. Hon fördjupade sig i medicinsk historia då hon skrev boken om kvinnors liv på mentalsjukhuset och fängelset på Själö.

Där kränktes kvinnors kroppar och själar i fruktansvärda försök till att få dem friska men det gick ju ofta helt tvärtom.

Jonas Wilén och Maria Sundblom Lindberg samtalar i bastun. Konstnären Jonas Wilén och Maria Sundblom Lindberg i bastun. Bild: Parad Media.

Jag badar inte sambastu men den här dagen hamnar jag ändå högst uppe på laven med konstnären Jonas Wilen.

Det var onödigt avklätt och vi satt hud mot hud och talade om kroppen i konsten.

Hur konstigt det är att man kan ha målade nakna brudar på väggen i vardagsrummet men knappast tejpar man upp en brud från Playboy ovanför öppna spisen.

Relationen till kroppen har inte bara förändrats många gånger genom historien, den är otroligt olika från kultur till kultur, olika i olika åldrar, annorlunda beroende på kön och relationen till sitt kön.

Min kropp är i ständig förändring och min inställning till den varierar så vilt så jag kan inte ens tala om perioder längre utan om dagsformen. Bad body day eller fab body day. Idag det senare…