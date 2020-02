Therese Johaug soloåkte till överlägsen tourseger – Krista Pärmäkoski imponerade med tredje snabbaste åktiden på sista etappen

Ski Tour blev en enda lång segerfest för Therese Johaug och i den avslutande jaktstarten gjorde hon ett sololopp från start till mål. Den norska dominansen var total i touren medan Krista Pärmäkoski åkte i mål på sjunde plats.

Att totalsegern i touren skulle gå till Therese Johaug var i praktiken klart redan innan den avslutande jaktstarten. Bara ett stort missöde skulle kunna stoppa Johaug som hade en ledning på två och en halv minut vid start.

Men Johaugs tävling gick helt enligt planen. Hon gjorde sitt eget lopp i täten och håvade in 578 världscuppoäng från hela touren.

Bakom Johaug var kampen om andraplatsen på förhand desto mer spännande. Heidi Weng och Ingvild Flugstad Östberg startade hack i häl på varandra.

Varken Weng eller Östberg försökte sig på något tidigt ryck och de följdes åt fram till målrakan. Där var Weng starkare i spurten och knep andraplatsen.

Stark insats av Pärmäkoski

Krista Pärmäkoski har haft en motig tour med krampkänningar efter några etapper. Finlands främsta damåkare kom dock till start i dag och genomförde hela touren.

Pärmäkoski låg på 13:e plats inför jaktstarten och startade i vågen med en stor majoritet av startfältet. För dessa åkare startade tävlingen mer som en masstart än en jaktstart.

En bra dag för Pärmäkoski skulle föra in henne bland de tio bästa i sammandraget och så gick det också. Finländskan gjorde en stark insats och hade den tredje snabbaste etapptiden.

Den starka åkningen gav henne en sjunde plats i touren.

– En av säsongens bästa insatser vågar jag hävda, summerade Yle Sportens kommentator Chriso Vuojärvi.

För Laura Mononen och Anne Kyllönen blev det placeringar bland de 20 bästa. Mononen och Kyllönen höll ihop under loppet och slutade på 18:e respektive 19:e plats.

Kyllönen var sjua och Mononen elva i ren åktid på den sista etappen.

Resultat, jaktstart (k):

1. Therese Johaug NOR 41.13,8

2. Heidi Weng NOR +3.40,8

3. Ingvild Flugstad Östberg NOR +3.14,5

4. Ebba Andersson SWE +5.54,3

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +6.14,8

6. Jessica Diggins USA +8.40,1

7. Krista Pärmäkoski FIN +9.12,4

8. Tiril Udnes Weng NOR +9.14,5

--------------------

18. Laura Mononen FIN +11.40,8

19. Anne Kyllönen FIN +12.10,5