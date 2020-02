"Finskorna i centrum" då svenska cupen körde igång – pangade in sammanlagt fem mål

Såväl Emma Koivisto, Natalia Kuikka, Heidi Kollanen som Emmi Alanen visade framfötterna då den svenska cupen i fotboll körde igång på söndagskvällen. Hetast av alla? Tvåmålskytten Kollanen – som med sina fullträffar hjälpte Örebro slå Mallbacken.

Med tanke på Finlands chanser i det pågående EM-kvalet kom det formbesked på bred front då den svenska cupen i fotboll körde igång för damernas del under veckoslutet.

Söndagens matcher bjöd nämligen på hela fem blåvita fullträffar. Och då spelades det bara fyra matcher.

Bäst av alla var Heidi Kollanen som satte både 1–0- och 3–1-målet mot Mallbacken för sitt Örebro. Den första fullträffen kom 48 sekunder in i matchen på en ny hörnvariant, som laget tagit i bruk för den nya säsongen.

– En hörna med utåtskruv som skarvas vid första stolpen. Vid den bakre stod Heidi och kunde slå in den på volley, berättar tränaren Stefan Ärnesved för Nerikes Allehanda (bakom belatmur).

3–1-målet var också viktigt då Örebro strax innan hade släppt in reduceringen och enligt Ärnesved tappat greppet om matchen.

– Det är förstås bra att våra anfallare gör mål, säger han.

Göteborg FC tog i sin tur en komfortabel 3–1-seger över Linköpings FC – inte minst tack vare Natalia Kuikka och Emmi Koivisto. Koivisto satte 2–0-målet och Kuikka lagets tredje.

För Kuikkas del var målet det tredje på två matcher. Hon satte två i en träningsmatch mot danska Hjörring för några dagar sedan.