Amfetamin fördes in från Nederländerna och såldes i Österbotten - 30 personer misstänkta

Polisen i Österbotten undersöker en härva där flertalet personer fört in droger från utlandet under åren 2017 till 2019. Drogerna har förts in från Nederländerna och de misstänkta är bulgarer och finländare.

Det rör sig främst om amfetamin och hela 30 personer är misstänkta. De misstänkta är från Bulgarien och från Finland.

Förutom amfetamin har man också fört in ecstasy och cannabis. Drogerna har förts in från Nederländerna, berättar kriminalkommissarie Olli-Pekka Punkari för Yle Österbotten.

Härvan har tre olika spår, enligt Punkari. Ett spår handlar om importen av drogerna, de två andra om distributionen runt om i Österbotten.

Tre personer misstänks för importen, två av dem från Bulgarien och en från Österbotten.

Vad gäller distributionen är två österbottningar misstänkta. En av dem har bott i Jakobstad och sedermera flyttat till Vasa, den andra är från Storkyro.

De övriga misstänkta i härvan är mindre langare och en del användare.

Enligt Punkari har det också förts in droger på annat håll i landet, men det handlar huvudsakligen om Österbotten.

Drogerna har spridits till bland annat Vasa, Karleby, Jakobstad och Seinäjoki.

Fallet går till åklagaren under de närmaste veckorna.

