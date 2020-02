Björk spelar i Finland i sommar

Den isländska popstjärnan Björk spelar en intim konsert i Hartwall Arenan i Helsingfors den 6 juli. Konserten är en del av "Björk Orchestral"-turnén där hon framför låtar från hela sin karriär med orkesteruppbackning.

Musiken fokuserar på stränginstrument i akustiska tolkningar av hennes låtar och för den här konserten kommer Hartwall Arenan med hjälp av draperier att omvandlas till en teaterliknande intimare omgivning.

Björk framför den här showen endast sex gånger: förutom i Helsingfors i Moskva, Berlin, två gig i Paris och på Bluedot-festivalen i Cheshire i England. Miniturnén inleds den 2.7 i Moskva.

Björk gav ut skivor redan som barn (första skivan kom 1977) men slog igenom som vokalist i punkiga popgruppen The Sugarcubes i slutet av 80-talet.