Tunga mästerskapsåret kan påverkas av coronaviruset – IOK vill hellre ställa in än flytta fram sommar-OS

Senast i maj måste internationella olympiska kommittén bestämma om sommar-OS kan genomföras i Tokyo i månadsskiftet juli-augusti. Bedömer man att det inte är möjlig är det bästa att ställa in helt och hållet anser IOK-medlemmen Dick Pound.

Spridningen av coronaviruset den senaste tiden har också påverkat idrotten. Inomhus-VM i friidrott flyttades fram med ett år med en rad andra tävlingar har blivit inställda.

Viruset har också fått fäste i Europa och det ledde till att fyra matcher i den italienska ligan sköts fram under helgen. Milanoklubben Inter kommer också att spela hemmamötet mot Ludogorets i Europa League inför tomma läktare.

2020 är ett mästerskapstungt år och sommar-OS som arrangeras i Tokyo i slutet av juli och början av augusti är i riskzonen.

De japanska arrangörerna har tidigare bedyrat att OS kommer att hållas som planerat, men enligt IOK-medlemmen Dick Pound kan man fatta ett beslut så sent som i maj.

– Omkring den tiden börjar folk fråga om viruset är under kontroll och om man kan vara säker att åka till Tokyo eller inte, säger han till nyhetsbyrån AP.

Bättre att ställa in än flytta fram

Pound anser att om man inte kan garantera ett säkert OS är det bättre att ställa in än att flytta fram. De enda olympiska spelen som ställts in i modern tid var under första och andra världskriget.

– Det är inte bara att flytta fram ett evenemang av den här storleken. Det finns så många olika faktorer att ta hänsyn till. Vi kan inte säga att vi arrangerar i oktober i stället.

– Om IOK bestämmer att vi inte kan genomföra OS som planerat så blir det förmodligen så att man ställer in, säger Pound och tillägger att flytta OS till en annan ort inte är en lösning som man jobbar med.

Dick Pound. Wadakommissionens ordförande Dick Pound presenterade den andra rapporten på torsdagens presskonferens. Bild: EPA

I Japan finns det i nuläget 178 bekräftade fall av coronaviruset. Enligt Pound står IOK i ständigt kontakt med världshälsoorganisationen WHO och FN och får fortlöpande information om läget.

Närmare 11 000 idrottare ligger just nu i hårdträning inför OS och Pound vill uppmuntra dem att fortsätta.

– Så vitt jag vet kommer vi att vara i Tokyo. Allt tyder på att det kommer att fungera som vanligt. Behåll fokus och förstå att att IOK inte kommer att skicka er in i en pandemi, säger han.

Hur blir det med fotbolls-EM och ishockey-VM?

Fotboll-EM som arrangeras på tolv länder runt om i Europa i sommar kan också påverkas av coronaviruset. Viruset har redan brutit ut i Italien som är en av värdnationerna.

– Vi bedömer varje land var för sig. Fotbollen måste förhålla sig till de riktlinjer som finns i varje land. Vi är nu i ett läge där vi avvaktar, säger Uefas viceordförande Michele Uva enligt Reuters.

Även i Schweiz, där ishockey-VM ska spelas i maj, har man bekräftat ett fall av viruset.

– Vi fortsätter jobba som tidigare. Vi är medvetna om situationen, vi följer den noggrant och är i kontakt med myndigheterna och IIHF, meddelar arrangören enligt Tass.