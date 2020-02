Modemogulen Peter Nygård - hinner metoo också ikapp honom?

Den Finlandsbördige kanadensiske mångmiljonären och modemogulen Peter Nygård (78) fortsätter att skapa rubriker. Nygård, som är misstänkt för våldtäkt av unga flickor, meddelar att han avsäger sig alla ordförandeuppdrag i sina egna bolag av hänsyn till sin personal.

Nygård har via sitt ombud meddelat att han inte vill att bolagens anställda och kunder blir lidande av de rättsprocesser som han själv är inblandad i.

Razzia i huvudkontoret

Nygård International startade som tillverkare av sportkläder i Winnipeg i Kanada och har i dag 170 affärer runtom i Nordamerika.

På tisdagen utförde den federala polisen FBI en razzia i Nygård Internationals huvudkontor i närheten av Times Square i New York. Enligt The New York Times letade polisen bland annat efter bevis för att Nygård skulle ha sysslat med människohandel.



Polisen slog till mot Nygård Internationals huvudkontor Peter Nygård Bild: Lehtikuva

Anklagelse: Fattiga unga kvinnor lockades till residenset på Bahamas



FBI och New York-polisen har i fem månaders tid undersökt anklagelser om sexualbrott som riktats mot Peter Nygård. Redan tidigare (åren 2015-2017) har FBI och Departementet för inrikes säkerhet DHS utrett misstankar om att Nygård varit inblandad i sexhandel, men fallen lades ner i brist på bevis.

De senaste i den långa raden av anklagelser mot Peter Nygård kom för ett par veckor sedan då tio kvinnor, i en grupptalan, anklagade Nygård för att ha våldtagit dem i sin villa på Bahamas - Nygård Cay. Den yngsta var bara 14-15 år då våldtäkten skedde. Flickorna kom från fattiga förhållanden på Bahamas.

Nygård beskylls för att har supit dem fulla och drogat dem för att kunna ha sex med dem. Nygård påstås också ha mutat dem och lovat dem modelljobb. Flickorna skulle vara "i tjänst" från tidig morgon och uppmanades också rekrytera sina vänner till Nygård Cay.

Kvinnorna bakom stämningen är i dag mellan 18 och 36 år gamla.

Nygård: Det handlar om hämnd

Peter Nygård har via sitt ombud bestridit anklagelserna om våldtäkt till HS och säger att det är en grupp "opportunistiska kvinnor som försöker dra nytta av metoo-vågen".

I grunden handlar det enligt Nygård om en grannfejd på Bahamas och att han är offer för en konspiration. Nygård har i åratal haft dyra och långa rättsliga tvister med sin granne, börsmiljonären Louis Bacon.



Det här är Bacons sätt att hämnas

Peter Nygårds granne på Bahamas Louis Bacon Bild: Ryan Moehring / USFWS

- Det här är Bacons sätt att hämnas, menar Nygård. Han har betalat kvinnorna för att de ska göra en grupptalan mot mig.Nygård Cay på Bahamas beskrivs som ett enormt nöjesfält, med kopior av Mayatempel, tennisbanor, simbassänger, diskotek, biograf och ett tjugotal gäststugor.

På festerna ska gästerna ha bjudits på spa-behandlingar och lyx och blivit "bortskämda" på alla sätt och vis. Kända personer som Michael Jackson, Oprah Winfrey, Sean Connery, Robert DeNiro och prins Andrew har hört till gästerna.

Också finländskor bland de inbjudna

En av de finländska kvinnor som besökt Nygård Cay är konstnären Katariina Souri (fd Kärkkäinen). Hon berättar i en intervju för MTV om de otrevliga upplevelser hon var med om på 1990-talet på villan på Bahamas.



Katariina Souri (fd Kärkkäinen) Katariina Souri kurtistaa kulmiaan. Bild: Nella Nuora / YLE

- Jag kunde inte ta mig därifrån. Peter Nygård pressade mig på alla sätt och vis och allt var mycket ångestfyllt. Han försökte inte våldta mig, men språkbruket var grovt.

Då Souri senare berättade om sina upplevelser i offentligheten utsattes hon för hot från Nygårds juristers sida.

- Jag böjde mig ändå inte för hoten, säger hon till MTV.

Linda Lampenius stämdes för ärekränkning

En annan finländare som råkade illa ut är violinisten Linda Lampenius. Hon säger till Svenska Yle att hon varken kan eller får ge några som helst kommentarer om Peter Nygård. Hon tvingades nämligen år 2001 be Nygård om en offentlig ursäkt.



Linda Lampenius stämdes av Nygårds jurister linda lampenius Bild: Stella Pictures/All Over Press

Hon berättar ändå om mötet med Nygård på 1990-talet och vad som ledde till att Nygård stämde henne på 40 miljoner dollar.

Lampenius kom i kontakt med Nygård via Seura-lehti som erbjöd henne att delta i Oscarsgalan i Los Angeles. Efter viss tvekan tackade Lampenius ja och reste i väg.



Jag talade med mamma och pappa som båda ju var skådisar, och de uppmanade mig att åka

- Jag talade med mamma och pappa som båda ju var skådisar, och de uppmanade mig att åka. Det blir säkert intressant, sade de, berättar Lampenius.

Väl framme visade det sig att det inte var Oscarsgalan hon skulle vara med om utan en privat gala som kallades "De hundra stjärnornas natt" - en fest där lite mindre kända skådespelare deltog.

Linda Lampenius inkvarterades inte på hotell vilket hon hade utgått ifrån, utan hon skulle bo "hos en finländsk man". Det visade sig vara mångmiljonären Peter Nygård, som också arrangerade galan.

"Jag mådde illa i 8 år"

Linda Lampenius har aldrig anklagat Nygård för osakligt beteende, men har avslöjat mindre smickrande saker om honom i medierna - vilket fick miljonären Nygårds jurister att reagera.

I intervjuer - bland annat i tidningen 7 päivää år 1998 - berättade Lampenius om de smaklösa bilder Nygård hade visat henne från fester på villan på Bahamas, i syfte att locka henne dit. Men det lyckades inte.

- Jag vill inte ha något med Nygård att göra, och jag uppmanar andra finländska kvinnor att hålla sig borta från honom, sa hon till tidningen.

Fick brev av Nygårds jurister

Det dröjde inte länge innan Lampenius fick ett brev av Nygårds jurister där hon uppmanades sluta komma med anklagelser mot Nygård. Då hon vägrade blev hon stämd till rätten i Los Angeles.

- Rättegångsprocessen var hemsk och tog alla mina pengar, säger Linda Lampenius till Svenska Yle. Jag måste jobba hårt och skuldsätta mig och till slut tvingades jag ge upp efter att ha satt ner 5 miljoner svenska kronor på processerna (nästan 500 000 euro). Jag insjuknade i bulimi och mådde illa varje dag i åtta år, säger hon.



Jag är mycket ledsen över allt det lidande och all den skada jag med mina uttalanden har orsakat Peter Nygård

Till slut gick Linda Lampenius med på att offentligt be om ursäkt av Peter Nygård - ursäkten publicerades i Ilta-sanomat år 2001.

I helsidesannonsen står det bland annat så här: "Jag är mycket ledsen över allt det lidande och all den skada jag med mina uttalanden har orsakat Peter Nygård - jag förstår nu hur fel jag har haft. Hela den olyckliga händelsekedkjan beror på mina egna missuppfattningar."

(Se annonsen i IS-artikel här.)

Inte första gången Nygård anklagas för sextrakasserier

Under de gångna 40 åren har ett flertal anklagelser om sexualbrott riktats mot Nygård. Redan år 1980 anklagades Nygård för våldtäkt i Winnipeg, men åtales lades ner på grund av att målsägaren inte var redo att vittna i rättegången.

På 1990-talet väcktes fyra åtal mot Nygård om sexuella trakasserier, tre av dem klarades upp utanför rättssalen och ett åtal föll helt och hållet.

Tidningen Forbes listar vid sidan av sexbrottsanklagelser också en lång rad ekonomiska brott som Nygård har varit misstänkt för.

Fakta:

Peter (Pekka) Nygård är född i Helsingfors 1943. Som barn flýttade han med sina föräldrar Eeli och Hilkka och sin syster Liisa till Kanada. Han har skapat sig en förmögenhet inom modebranschen.

Svenska Yle

Källor: Helsingin Sanomat, MTV, Ilta-sanomat, Forbes, New York Times, Yle.fi