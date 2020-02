Kvinnor i mars: serier, dokumentärer och filmer - av kvinnor och om kvinnor

I mars erbjuder Yle ett brett utbud av program gjorda av kvinnor eller med kvinnor i fokus. Bland annat är alla dokumentärer och filmer på Yle Fem och Yle Teema regisserade av kvinnor.

Speciellt när det gäller filmer kan det gå månader där allt som visas på Yle är regisserat av av män. Nu vänder vi på steken och ser hur världen ser ut ur ett kvinnligt perspektiv.

De progam som är på svenska eller har svensk textning i kampanjen Kvinnor i mars hittas på Yle Arenan.

Och allt material från Naisten maaliskuu hittas på Yle Areena.

Dokumentärfilmer av kvinnor

Centralt för kampanjen på svenska är serien Women make film som startar tisdagen 3.3 på Yle Arenan och även visas söndagar på Yle Fem. Serien är ironiskt nog skapad av en man, Mark Cousins, men är en fascinerande berättelse om kvinnornas inverkan på filmkonsten.

Dokumentärserie om kvinnliga regissörer Nainen ja elokuvakamera – dokumenttisarjan Women Make Film mainosjuliste

När Kathryn Bigelow 2010 vann en Oscar för bästa regi för The Hurt Locker var hon den första kvinnan som fick priset. Filmkonsten var då över 100 år gammal.

Filmvärlden har styrts av män och gör det i stor utsträckning fortfarande, men det betyder inte att kvinnor inte skulle haft inverkan. Tvärtom har de gjort några av de bästa filmerna någonsin och påverkat filmbranschen med berättelser, stil, teknik och visioner.

Dokumentärserien Women make film berättar om dessa kvinnor - inte genom att berätta hur de marginaliserats utan genom att visa deras produktion. Det blir en roadmovie genom filmkonsten med klipp från nästan 1000 filmer som producerats under tretton årtionden på fem olika kontinenter.

Vi får se en dokumentär om filmskaparen Alice Guy-Blaché, som var världens första kvinnliga regissör och chef för en filmstudio. Pamela B. Greens energiska dokumentärfilm är som en detektivhistoria som spårar denna djärva pionjärs liv och karriär samt orsakerna till att hon föll i glömska. Berättare är Jodie Foster.

Agnès Vardas sista film Varda, med Agnès ögon är ett överraskande porträtt av filmskaparen själv. Vi får insikt i det hon kallar “cine-writing” och följer hennes karriär från Paris till Los Angeles och Peking. Ett vackert testamente över en lång karriär.

På Yle kommer vi att se en nya spännande dokumentärer. Bland annat hittas Lauren Greenfields Generation Wealth och hennes nya film Kingmaker om Imelda Marcos.

Leva, älska om "Regnbågen" i Stockholm, världens första ålderdomshem för homosexuella. En dokumentär av Mette Aakerholm Gardell (repris från 2019, Yle Teema)

Reformisten - Den kvinnliga Imamen handlar om Sherin Khankan drömmer om att öppna en av Europas första moskeer ledda av kvinnliga imamer. Tillsammans med likasinnade muslimer kämpar hon för ett samhälle baserat på tolerans, jämlikhet och islamisk feminism. En film om kampen mellan religiös fundamentalism och en kvinnas vilja framåt. En dokumentär av Marie Skovgaard, Danmark 2019.

Time Thieves Idag printar vi själv ut våra boardingpass och checkar själva in vårt baggage inför flygresor. På restauranger gör vi våra beställningar via stora touchscreens istället för att tala med personal och vi går på obemannade gym och till självservicekassor i livsmedelsbutiken. Vem är det som tjänar på allt detta arbete och hur skall vi återta vår viktigaste resurs, vår tid. En dokumentär av Cosima Dannoritzer (repris från 2019, Yle Fem)

Våld - i kärlekens namn ger en inblick bakom slutna dörrar på ett av Köpenhamns skyddade boenden. Kvinnor och barn försöker hitta en väg tillbaka till ett vanligt liv efter att ha flytt undan våld i hemmet. Med ett outtröttligt engagemang hjälper personalen kvinnorna att finna hopp och styrka. Dag för dag återuppbygger de sitt självförtroende och börjar inse vad som krävs för att bryta en spiral av våld och hot. En dokumentär av Christina Rosendahl (repris från 2018, Yle Fem).

I vår helhet ingår en massa intressanta dokumentärer. Gå in på Yle Arenan.

Filmer gjorda av kvinnor

I mars kommer Yle att visa tre filmer som i BBC:s omröstning valdes till de bästa filmerna regisserade av kvinnor.

De är Piano av Jane Campion, Cléo från 5 till 7 av Agnès Varda och Jeanne Dielman av Chantal Akerman. Akermans klassiker får sin tv-premiär i Finland 45 år efter att den blev färdig!

Yle bjuder även på många nya filmer. Vi får se till exempel Kathryn Bigelows Detroit (2017) om raskravallerna 1967, Lynne Ramsays You Were Never Really Here (2017) med Joaquin Phoenix som en traumatiserad taxikusk och Sally Potters svarta komedi The Party (2017).

Också söndagkvällarna på Yle Fem är i mars vikta för kvinnors filmer. Bland annat dessa filmer får du se.

Vad skall folk säga är ett svensk-norskt drama om 16-åriga Nisha som lever ett dubbelliv i Oslo. Hemma med sin familj är hon den perfekta pakistanska dottern, men när hon är ute bland kompisar är hon en helt vanlig norsk tonåring. När hennes far, Mirza, kommer på henne i säng med sin norska pojkvän kollidera hennes två världar brutalt. För att statuera ett exempel besluter Nishas föräldrar att kidnappa henne och föra henne till släktingar i Pakistan. Manus & regi: Iram Haq

Det vita folket handlar om Alex, som grips på gatan utanför mataffären eftersom hon saknar papper. Hon förs genom ett snötäckt ingenmansland till en underjordisk bunker. Ett fängelse där människor hålls inlåsta i väntan på deportation. Här finns både till synes vanliga svenskar och invandrare som alla väntar på sitt öde. På enheten är Viktoria chef och styr med järnhand. Från sekunden Alex anländer är hon fast besluten att rymma. Kosta vad det kosta vill. Manus & regi: Lisa Aschan

Pojkarna handlar om bästisarna Kim, Momo och Bell. De dricker saften från en märklig blomma, händer något magiskt. De förvandlas till killar och börjar utforska världen och sig själva genom det andra könet. Njutningen och friheten pojkvärlden erbjuder dem är stor och kontrasten märkbar till de kränkningar de ofta upplever i sina flickkroppar. Efter Jessica Schiefauers Augustprisvinnande roman. Regi: Alexandra Keining (repris från 2019, Yle Fem)

Kvinnor i för stora herrskjortor är en norsk komedi om tre kvinnor från olika generationer som alla kämpar med sina livsval. Sigrid är en ung litteraturstudent som går emot sina ideal då hon inleder en relation med en äldre författare. Vi möter också Agnes, som inte kommer undan sitt förflutna, och Trine, en utlevande och höggravid performance-konstnär. Regi: Yngvild Sve Flikke (repris från 2017, Yle Fem)

Vanesak Koostejulistekuva elokuvaan Tottumiskysymys. Bild: Tuffi Films

En annan viktig film som kommer är Vanesak (Tottumuskysymys, 2019). Den publiceras på Yle Arenan 1.3 och sänds på Yle Teema 7.3. Det är ett ett samarbete mellan sju filmregissörer och handlar om osynligt maktmissbruk som riktar sig mot kvinnor. Filmen är gjord på samma material som kortfilmsserien Engångsföreteelser och textas till svenska.

Vi sänder också den svenska filmen Hip hip Hora av Teresia Fabik i repris. Den tangerar samma sorts tematik: vad kan en flicka göra och vilka maktsystem sätter flickor på plats.

I kortfilmen Två kroppar på en strand funderar Laura Birn och Anna Paavilainen på om kvinnan i en kriminalserie kan vara annat än en död kropp.

Vanesak och Två kroppar på stranden är nominerade för Jussi i år.

Se alla filmer på Yle Arenan!

Serien Heder - om kvinnor i advokatvärlden

Heder Neljä naista katso kameraan, yksi pitää kädessään avaimia Bild: Johan Paulin / Yle

Den nya serien Heder går på Yle Fem söndagar kl. 21.00 med start söndagen den 1 mars.

Advokatbyrån Heder företräder främst kvinnor utsatta för vålds-och sexualbrott. Byrån drivs av fyra kvinnor som alla har målet att göra världen till en bättre plats, inte helt lätt i en bransch där fall med kvinnliga brottsoffer bortprioriteras till förmån för viktigare saker.

Serien är skapad av Sofia Helin, Julia Dufvenius, Alexandra Rapaport och Anja Lundqvist. De tre sistnämnda spelar tillsammans med Eva Röse huvudrollerna i serien. Regissörer för serien är dock män, Richard Holm & Manuel Concha.

I repris kommer vi också att sända den fjärde säsongen av klassiska Saltön på fredagar kl. 18.30, start 6.3.2020. Serien baserar sig på Viveca Lärns böcker. Vi möter tobakshandlaren Blomgren och hans fru Emily, den rotlösa Johanna och den pedantiske ostronfiskaren Bengt, som kommer tillbaka som en helt förändrad person efter sin resa till Indien. Regi & manus: Lena Koppel (repris från 2017, Yle Fem)

De flesta filmer och dokumentärer på Yle Teema textas till svenska. Bio Klassiker-filmerna i mars, torsdagar kl 21.000 i Yle Teema & Yle Arenan, är exempelvis alla regisserade av kvinnor och textade till svenska. Det samma gäller Kino-filmerna på Yle Teema & Arenan fredagar kl. 21.00.

Så njut av dessa serier och filmer. De är inte av kvinnor för kvinnor utan för alla!!!!

Kvinnor i mars på Yle Arenan.