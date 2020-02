The Miracle in the cave är den första fiktionsfilmen om den dramatiska räddningen av fotbollslaget i den thailändska grottan

Det hela var som en Hollywood-film, ett omöjligt uppdrag med ett lyckligt slut. Nu får den första filmen om den dramatiska räddningen biopremiär. En film som måste göras med vissa restriktioner.

Under några veckor sommaren 2018 följde hela världen med den dramatiska räddningen av fotbollslaget med de unga pojkarna som blivit instängda i den vattenfyllda grottan Tham Luang i norra Thailand.

The Miracle in the cave, eller The Cave som den också kallas, är den första fiktionsfilmen om den här händelsen. Men en film som gjordes med vissa restriktioner.

Vem äger rättigheten?

Regissören Tom Waller berättar att så fort pojkarna var ute ur grottan tog de thailändska myndigheterna över kontrollen, dels för att skydda pojkarna men också för att kontrollera vem som skulle få berätta historien om dem.

- Pojkarna blev uppvisade runtom i världen, de medverkade till exempel i Ellen DeGeneres-show i USA och blev en slags maskot för de thailändska myndigheterna.

De thailändska myndigheterna sålde sedan berättelsen om pojkarna till ett amerikanskt produktionsbolag som skall göra en miniserie för Netflix.

Förhållandena i grottan var svåra. Män i hjälmar står i en vattenfylld, mörk grotta och drar en påse. Bild: Fredrik Sträng AB

- Jag måste därför berätta historien ur en annan synvinkel och valde att fokusera på alla dem som frivilligt deltog i räddningen men som inte fått så mycket publicitet.

Filmen skildrar därför de dykare som flög in från olika delar av världen men också vanliga thailändare som ställde upp.

- Myndigheterna kontrollerade historien om pojkarna men de hade inte upphovsrätt på hela historien. Då jag sedan fick flera av dykarnas förtroende visste jag att jag kunde göra filmen.

Balansgång

Tom Waller är själv thailändsk medborgare, han har thailändsk mor och irländsk far, och påpekar att du som filmskapare i Thailand inte behöver lov av myndigheterna för att göra film.

Problemet kan istället vara att få tillstånd att visa filmen. Men The Miracle in the cave har visats på bio i Thailand och Waller berättar att mottagandet var bra även om du aldrig kan göra alla nöjda då du gör en film baserad på verkliga händelser.

- Det finns alltid de som vill ha mer eller de som tycker filmen är för lång, de som undrar varför jag inte skildrade den personen istället för en annan osv. Det är en balansgång.

Mikko Paasi spelar sig själv i filmen. Närbild på Mikko Paasi iklädd dykutrustning. Bild: Fredrik Sträng AB

Realistisk skildring

För Waller var det viktigt att filmen skulle vara autentisk och kännas äkta. Flera av dem som medverkar i filmen spelar därför sig själva, till exempel den finländska dykaren Mikko Paasi som har en liten roll i filmen.

En av huvudpersonerna i filmen är den irländska dykaren Jim Warny som gjorde flera av de riskfyllda dykningarna med de nedsövda pojkarna.

Filmen skildrar hur räddningsarbetet gick till i den mörka och trånga grottan. Hur man noggrant planerade de olika etapperna och hur man sövde ner pojkarna innan man startade dykningen.

Dykarna var alla specialister på grottdykning men ingen av dem hade tidigare försökt rädda levande personer som inte kan dyka ur en grotta.

En av dykarna konstaterar i filmen att vanligen handlar sådana här operationer om att dyka efter någon som redan är död.

Den irländska dykaren Jim Warny är en av huvudpersonerna i filmen. Jim Warny då han snart skall börja dyka med en nedsövd pojke. Bild: Fredrik Sträng AB

Filmen skildrar också lokalbefolkningen som gör stora uppoffringar för att hjälpa räddningsarbetet.

Bland annat får vi se några av de jordbrukare som fick sina odlingar förstörda då vattnet ur gruvan pumpades ut på deras åkrar. Och hur de sedan vägrade ta emot ekonomisk kompensation då de ansåg att pengarna skulle gå till räddningsarbetet.

Filmen är inspelad på olika håll i Thailand eftersom själva grottan idag blivit en turistfälla men Waller lyckades ändå få tillstånd att spela in några scener precis utanför grottan.

På väg mot grottan. En grupp med dykare går på en liten stig genom högt gräs. Bild: Fredrik Sträng AB

Inte en dokumentär

Waller påpekar att filmen, trots att den strävar efter realism, inte är en dokumentär.

Filmen börjar också med en textplansch som informerar om att man på vissa ställen ändrat på händelseförloppet och kronologin för att få en större dramatisk effekt.

- När du gör film om en verklig händelse som skedde helt nyligen måste du vara noggrann. Du måste komma ihåg att en fiktionsfilm är en slags andra version eller utkast av historien. Den första versionen är den du ser i tv-inslag och läser om i tidningar.

I filmen är det skådespelare som spelar pojkarna som blev instängda i grottan. Pojkar i en mörk grotta då de första gången upptäcks av räddarna. Bild: Fredrik Sträng AB

Enligt Waller är filmen unik så till vida att den skildrar de vanliga människorna som uppoffrade sig och samarbetade.

- Speciellt dykarna som medverkade i filmen var väldigt engagerade och ville göra en film som på ett realistiskt sätt skildrar det som skedde, säger regissören Tom Waller.