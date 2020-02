Guldbjörnen gick till film som kritiserar iranskt dödsstraff

Den internationella juryn vid filmfestivalen i Berlin har röstat: Guldbjörnen för bästa långfilm tilldelas Mohammad Rasoulof för filmen There Is No Evil.

Dramafilmen undersöker dödsstraff i Iran och har filmats i hemlighet i och med den iranska regeringens censur. Regissör är Mohammad Rasoulof.

Filmen ger en inblick i de moraliska dilemman som ligger på dem som utför avrättningar.

Rasoulof kunde själv inte lämna Iran för att ta emot priset på grund av propagandaanklagelser som är relaterade till tidigare filmer han gjort. Han har också förbjudits skapa filmer så länge han lever och han gjorde alltså den här filmen i smyg.

– Det här är för honom, sade dottern Baran som accepterade priset för Rasoulofs del. Hon är också med i den vinnande filmen.

Producenten Kaveh Farnam tackade hela rollbesättningen och övriga som jobbat med filmen för att de "satt sina liv i fara för att medverka i filmen".

Juryns president, Jeremy Irons, beskriver filmen som "fyra berättelser som visar en auktoritär regim som sprids bland vanliga människor och härleder dem till omänsklighet". Han sa också att filmen ställer viktiga frågor om vårt eget ansvar och de val vi gör i livet.

Övriga vinnare

"Silverbjörnen" / andra plats: Eliza Hittman för filmen Never Rarely Sometimes Always!

Bästa regi: Hong Sangsoo för filmen The Woman Who Ran

Bästa kvinnliga skådespelare: Paula Beer för filmen Undine

Bästa manliga skådespelare: Elio Germano för filmen Hidden Away

Enastående konstnärligt bidrag: Jürgen Jürges för filmen DAU. Natascha

Bästa manus: Damiano och Fabio D'Innocenzo för filmen Bad Tales

Jubileumspriset till ära av den 70:onde filmfestivalen i Berlin: Benoit Delepine och Gustave Kervern för filmen Delete History

Källor: Reuters, AFP