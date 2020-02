Julia Sundqvist har fått ett nytt hjärta två gånger

I dag har Julia bara en av sina högstadievänner kvar. Det är hennes bästa vän - någon hon alltid kan lita på.

– Vi gör en massa roliga saker tillsammans. Tiden när jag kom tillbaka till skolan var hon min livvakt. Hon ville hålla koll på mig och se till att inget hände. Hon har hjälpt mig igenom mycket och jag är evigt tacksam för det.

Nu mår Julia bra trots en del komplikationer

Nu har det gått fyra år sedan transplantationen och Julia mår ganska bra.

Det har uppstått en del komplikationer, som till exempel rytmstörningar, men tack vare sjukvården i Helsingfors där de gjort något som kallas elkonvertering har det alltid rett upp sig.

2017 upplevde Julia också en större avstötning och var tvungen att besöka sjukhuset för att få en större dos medicin.

Äter över 20 tabletter varje dag

Julia har alltid ätit många olika mediciner. Vid ett skede åt hon 30 tabletter om dagen, men nu är hon nere i 25. Tror hon. Hon har inte orkat räkna.

– Jag har alarm på telefonen så jag vet vilken medicin jag ska ta när. Vissa mediciner fungerar inte ihop. En del av mina vänner förstår inte hur jag klarar av det. De halverar sina piller medan jag, när jag tar min morgondos som består av åtta olika tabletter, sveper alla som en shot. Man blir liksom van när man gjort det i några år.

Julia tar utan problem åtta tabletter på en gång. En kvinna med rosa hår. Hon sitter vid ett bord i ett kafé. Framför sig har hon en kaffe och en kakbit. Bild: YLE/Ann-Catrin Granroth

Förutom den stora mängden mediciner lever Julia ett ganska normalt liv.

– Egentligen finns det inget jag inte kan göra, men jag får inte anstränga mig för mycket. Men jag har börjat gå på gym nu och ta hand om mig själv bättre.

Lever med en konstant rädsla

Före transplantationen var Julia väldigt rädd för att hennes hjärta inte skulle orka ända fram.

Hon är fortfarande lite rädd, trots det nya hjärtat, men försöker att inte tänka så mycket på det.

– När jag går på årskontroller är jag alltid rädd att de ska hitta något. Så fort jag känner av något - till exempel att hjärtat slår ett extra slag eller slår för långsamt så tänker jag att jag har avstötning och att jag kommer att dö.

Avstötning innebär att kroppen försöker stöta bort hjärtat eftersom det inte är ens eget.

Hur har du lärt dig att leva med rädslan?

– Jag pratar mycket om det med familjen, läkare och vänner. Senaste året har jag haft mycket problem med det eftersom det skedde en incident när vi var på en årskontroll.

Julia vill inte vara medveten om vad läkarna gör när de tar provbiten från hjärtat. Den här bilden är tagen efter den första transplantationen. Ett barn med glasögon och toffsar i håret. Hon har ett stort ärr som går över bröstkorgen och syrgasslang i näsan. Bild: Julia Sundqvist

Incidenten Julia pratar om är en riktig rysare. Under årskontrollerna tas en biopsi på hjärtat. Då går man in via ljumsken och tar en provbit från hjärtat.

Det här kan göras medan patienten är vaken men Julia har alltid valt att göra det nedsövd. Så skulle också ske den här gången, men något gick fel i kommunikationen.

– När jag kommer in i operationssalen säger läkarna att de tänkt att jag ska vara vaken. Jag vågade inte säga emot så jag gick med på det.

Vaknar plötsligt av en svår smärta

Julia fick en lugnande medicin och hon tror hon somnade, men plötsligt blir hon medveten om att hon ligger och storgråter eftersom läkarna är mitt inne i att bedöva ljumsken med en stor spruta.

– Det gör jätteont och jag tycker inte alls om det. De frågar om det gör ont och jag nickar, men sedan minns jag inte mer. Jag tror de insåg att det inte var en bra idé och sövde ner mig.

Det gör jätteont och jag tycker inte alls om det

Efter den här händelsen började Julia må psykiskt dåligt och fick återkommande panikångest.

Tack vare terapi och antidepressiv medicin har hon nu äntligen börjat må bättre. Men det är en händelse hon aldrig kommer att glömma.

Känner att hon har ett starkt hjärta

Julia har ofta funderat på varifrån hennes hjärta kommer. Hon har också frågat läkarna men de ger inga ledtrådar.

– Efter transplantationen kände jag ändå att det är ett starkt hjärta. Vad jag själv känner är att det är en man i 30-års åldern som tränat mycket. Men jag har ju ingen aning om det stämmer. Det kan ju komma varifrån som helst.

Varför skulle du vilja veta?

– Jag vet inte om det skulle göra någon skillnad, men det skulle vara intressant att ens få veta om det var en man eller en kvinna. Och vilken ålder personen var i.

Julia känner också tacksamhet till den person eller de personer som valt att donera hjärtat.

– Jag vet att familjemedlemmarna till den som donerat får hem ett tackbrev där det står hur många personer som blivit hjälpta. Det är fint.