Krista Pärmäkoski gladde med pallplacering trots vurpa – historisk Therese Johaug pressad i Lahtis

Damernas tio kilometer klassiskt blev mer dramatiskt än förväntat. Therese Johaug var pressad men klarade av att vinna medan Krista Pärmäkoski åkte in på tredje plats.

Favoritdistansen i klassisk stil, hemmaplan och en bana som hon kan utantill. Ingredienserna för en toppdag fanns verkligen för Krista Pärmäkoski i Lahtis och hon levererade.

– Den här tävlingen kunde finnas lite oftare i tävlingskalendern. Jag har väntat på den här tävlingen väldigt mycket. Jag hade riktigt bra skidor på en tuff bana, säger Pärmäkoski till Yle.

Pärmäkoski gjorde en av säsongens bästa insatser när hon tillsammans med svenskan Ebba Andersson bjöd Therese Johaug på en ordentlig match.

Hela vägen räckte det inte, men den finsk-svenska duon såg till att loppet blev ett av de mest dramatiska den här säsongen. Pärmäkoski och Andersson låg bara några sekunder bakom Johaug under nästan hela loppet.

Pärmäkoski orkade äsnå inte utmana hela vägen, hon tappade sekunder under de sista kilometerna och vurpade dessutom i den sista kurvan in mot stadion.

– Det var lite isigt och skidorna stack iväg, säger hon.

63:e distanssegern för Johaug

Speciellt mycket tid tappade hon ändå inte och i mål var hon 11,8 sekunder långsammare än Johaug. Andersson höll bättre in mot mål och förlorade bara med 3,9 sekunder.

– I backen var jag runt sex sekunder bakom Ebba så det påverkade inte andraplatsen, säger Pärmäkoski.

Therese Johaug blev historisk i och med dagens triumf. Hon tog sin 63:e distansseger i världscupen vilket är flest av alla genom tiderna. Tidigare delade hon rekordet med Marit Björgen.

– Det var en tuff dag, det är en svår bana och jag var tvungen att kämpa. Jag var lite trött mentalt efter Ski Tour men formen är fortfarande bra. Sekunderna var på min sida i dag, säger Johaug i sin segerintervju.

Förutom Krista Pärmäkoski var dagens finländska namn Johanna Matintalo. Matintalo som haft en riktigt jobbig säsong gjorde en stark insats och slutade på tionde plats.

Tung dag för Julin och Häger

För Minkenduon Andrea Julin och Julia Häger blev det en 47:e respektive 50:e plats. Placeringar som de inte var nöjda med.

– Det var en tung dag men ändå roligt att få vara efter en svår säsong. Jag har tränat och tävlat när jag inte visste om att jag hade angina. Fokus ligger redan på nästa säsong för mig, säger Julin till Yle Sporten.

– Jag är nog väldigt besviken. Kroppen har inte varit helt hundra, det kändes som att jag hade mjölksyra efter första backen och sedan var det bara kämpa hela vägen. Efter FM blev jag förkyld och har inte kommit igång ordentligt, säger Häger.

Texten uppdateras...

Resultat, 10 km (k):

1. Therese Johaug NOR 23.53,3

2. Ebba Andersson SWE + 3,4

3. Krista Pärmäkoski FIN + 11,8

4. Frida Karlsson SWE + 21,9

5. Ingvild Föugstad Östberg NOR + 25,0

6. Natalia Neprjajeva RUS + 31,2

7. Heidi Weng NOR + 34,9

8. Katharina Hennig GER + 43,1

9. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR + 55,8

10. Johanna Matintalo FIN + 56,3