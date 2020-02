Kungen av klassiskt urstark på hemmaplan – säsongens andra världscupseger för Iivo Niskanen som hyllar serviceteamet:”Är bäst i världen”

Med publikens stöd i ryggen flög Iivo Niskanen fram i spåret i Lahtis. Aleksandr Bolsjunov bjöd upp till kamp, men Niskanen var omutbar. Finländaren tog sin femte världscupseger i karriären på favoritdistansen 15 kilometer klassiskt.

Skidstadion i Lahtis ger Iivo Niskanen ljuva minnen. Här har han upplevt en av sina största stunder i karriären då han för tre år sedan vann VM-guld på 15 kilometer klassiskt.

I dag var distansen densamma i världscupen och kungen av klassiskt var i högform. Precis som under premiärveckoslutet i Ruka blev det seger för Niskanen.

Den ende åkaren som kunde matcha Niskanen var världscupledaren Aleksandr Bolsjunov. Och det blev en tajt tvekamp mellan åkarna.

Under det första och andra varvet åkte Niskanen och Bolsjunov lika snabbt, men på den sista rundan var finländaren snäppet vassare.

I målfållan fick Niskanen sitta i ledarstolen och följa med ryssens sista varv. Bolsjunov hade Niskanens tider att åka på, men tröttnade och tappade ju längre loppet led.

Hyllar serviceteamet

Till slut var det inget snack om saken och Niskanen vann med tio sekunder före Bolsjunov.

– Jag har väntat på den här tävlingen sedan premiären i Ruka. Jag hade verkligen en bra dag, sa Niskanen i sin segerintervju.

Niskanen valde sedan att flytta över fokus på serviceteamet, med anledning av de senaste dagarnas skriverier.

– Det har varit mycket snack om våra skidor de senaste dagarna och den här segern vill jag tillägna serviceteamet.

– Vi hade verkligen bra skidor och servicemännen är bäst i världen på sitt jobb. Publiken var också fantastisk här och det var liknande stämning som för tre år sedan, sa Niskanen i sin segerintervju.

Bakom tätduon blev det norskt på den sista pallplatsen. Hans Christer Holund förlorade med 28,8 sekunder till Niskanen.

Förutom Niskanen tog två finländare världscuppoäng. Ristomatti Hakola slutade på 14:e plats medan Perttu Hyvärinen var 21:a man i mål.

Resultat 15 kilometer (k):

1. Iivo Niskanen FIN 32.15,5

2. Aleksandr Bolsjunov RUS + 10,1

3. Hans Christer Holund NOR + 28,8

4. Ilja Semikov RUS + 38,8

5. Sjur Röthe NOR + 47,9

6. Simen Hegstad Krüger NOR + 49,4

7. Pål Golberg NOR + 54,1

8. Johannes Hösflot Kläbo NOR + 54,7

9. Aleksandr Bessmertnyh RUS + 55,1

10. Ivan Jakimusjkin RUS + 59,3

14. Ristomatti Hakola FIN +1.08,5

21. Perttu Hyvärinen FIN +1.44,3

31. Lauri Vuorinen FIN +2.17,7

32. Markus Vuorela FIN +2.18,8

35. Juho Mikkonen FIN +2.25,0

40. Juuso Haarala FIN +2.46,0

45. Timo Mantere FIN +3.05,0

51. Kari Varis FIN +3.29,9

53. Joonas Särkkinen FIN +3.47,3

55. Ville Ahonen FIN +3.51,7

57. Juuso Mäkelä FIN +4.13,9

59. Aku Nikander FIN +4.22,3

60. Miikka Kinnunen FIN +5.05,0