Ribban för att berätta har sänkts - idrottande barn och föräldrar rapporterar allt oftare om osakligheter

Lapsen herkkyys tuo haasteita arkeen

Onko lapsen herkkyys ohimenevä ongelma vai pysyvä persoonallisuuspiirre? 6-vuotias Kaapo ei aina hallitse tunteitaan, vaan ilot ja surut ryöpsähtävät hyvin vahvoina. Herkkyytensä vuoksi Kaapon on ollut vaikea sujahtaa muottiin, jota muu yhteiskunta pitää hyväksyttävänä. Perheen on yllättänyt, miten loputtoman monien mutkien kautta lapsen erityistarpeisiin on vasta alkanut löytyä apua.