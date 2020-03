"Jag hade maxpuls efter tre kilometer" – Viktor Mäenpää satte färg på Vasaloppet, gjorde karriärens bästa insats när norska segerdominansen fortsatte

Bild: All Over Press / Marko Tuominiemi

Viktor Mäenpää var med i utbrytningsgruppen i Vasaloppet. Viktor Mäenpää stakar Bild: All Over Press / Marko Tuominiemi

Viktor Mäenpää var dragvillig och låg med i den grupp som gjorde en tidig utbrytning i Vasaloppet. Gruppens ledning höll inte hela vägen, men Mäenpää gjorde ändå sitt bästa lopp i karriären då han gick i mål på 24:e plats.

Snöbristen har varit det stora samtalsämnet inför årets upplaga av Vasaloppet, men på söndagsmorgonen vräkte snön ner över Dalarna och starten i Berga by.

Enligt prognosen skulle det falla närmare 20 centimeter snö under förmiddagen och lösa spår gjorde loppet till en rejäl utmaning för både eliten och motionärerna.

Trots det tuffa föret kom en utbrytning redan efter några kilometers åkning. Nio åkare gick loss och bland dessa fanns Viktor Mäenpää som vid flera tillfällen var aktiv och drog i täten.

– Det var nog en av mina bästa prestationer på ett par skidor, berättar en nöjd Viktor Mäenpää när Yle Sporten ringer upp.

– Jag hade egentligen inga placeringsmål, tanken var att jag skulle vara offensiv och försöka med en utbrytning och det lyckades.

Som mest hade gruppen en ledning på över tre minuter till den jagande klungan, men det höll inte för Mäenpää och gänget. Vid mellantiden efter 62 kilometer var ledningen så gott som borta och utbrytarna försvann ur segerkampen.

Norsk seger igen

Kampen om segern blev en helnorsk affär mellan Petter Eliassen och Stian Hoelgaard. Duon åkte tillsammans under den sista tredjedelen och loppet avgjordes först på målrakan.

Petter Eliassen var starkast i spurten och slog fjolårstvåan Hoelgaard med sju tiondelar.

– Jag är lite rörd, jag trodde inte att jag skulle klara det på slutet eftersom Stian egentligen är en bättre spurtare. Det här är en av mina största upplevelser i karriären, säger Eliassen till SVT.

För Eliassen var det här andra seger i karriären och samtidigt förlängde han den norska dominansen i Vasaloppet. Det här var åttonde året i rad som en norrman vann loppet.

Viktor Mäenpää hade en riktigt tung avslutning på loppet men gjorde sin bästa insats i karriären då han slutade på 24:e plats. Den placeringen gjorde honom till näst bästa finländare. Den tidigare klubbkamraten Ari Luusua var 22:a man.

Hannes Mäenpää gjorde också karriärens bästa lopp då han slutade på 30:e plats. Även för Hans Mäenpää blev det en ny personlig toppnotering då han korsade mållinjen som 36:e åkare.

Viktor Mäenpää är mycket nöjd med hela lagets insats och framförallt med skidorna. Serviceteamet hade gjort ett bra jobb.

– Dom har varit uppe hela natten och testat skidor, så en eloge till dem. Utan dem skulle vi inte ha klarat av att göra det här.

När Viktor Mäenpää gick i mål hade han gett allt.

– När man går en utbrytning i det här föret är man nog ganska utpumpad både fysiskt och psykiskt.

– Jag hade maxpuls efter tre kilometer, så det var liksom "all in" från start.

Hur mycket visade pulsmätaren då?

– Strax under 190 när vi var på toppen av första backen.

– Och då är det 87 kilometer kvar, så då vet man att det kommer att göra ont idag, säger Viktor Mäenpää med ett skratt.

I damklassen var svenskan Lina Korsgren överlägsen. Hon tog sin andra Vasaloppsseger i karriären då han vann med över sex minuter före Britta Johansson Norgren.

Korsgren hade bara 56 herråkare före sig i mål. Bästa blåvita dam var Heli Heiskanen på tionde plats.

Resultat:

Herrar:

1. Petter Eliassen NOR 4.25.14

2. Stian Hoelgaard NOR +0,7

3. Torleif Syrstad NOR +0.47

4. Tord Asle Gjerdalen NOR +0.48

5. Klas Nilsson SWE +0.59

6. Andreas Nygaard NOR +3.17

---------------------

22. Ari Luusua FIN +6.11

24. Viktor Mäenpää FIN +7.10

30. Hannes Mäenpää FIN +9.30

36. Hans Mäenpää FIN +10.04

45. Isac Holmström FIN +12.35

61. Veli-Matti Räsänen FIN +16.55

121. Jonas Granlund SWE/Team Minken +26.34

138. Matias Nylund FIN +28.35

Damer:

1. Lina Korsgren SWE 4.41.02

2. Britta Johansson Norgren SWE +6.09

3. Katerina Smutna CZE +8.23

4. Ida Dahl SWE +9.48

5. Kari Vikhagen Gjeitnes NOR +10.23

6. Laila Kveli NOR +12.17

------------------

10. Heli Heiskanen FIN +27.52

18. Kati Roivas FIN +37.26