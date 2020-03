Kimitoöns församling sjunger andliga sånger i veckans radiogudstjänst

Den här söndagen som är första söndagen i fastan så kommer gudstjänsten i Yle Vega från Västanfjärds församlingshem där det sjungs andliga sånger.

Veckans radiogudstjänst

Predikant i veckans radiogudstjänst är Karin Donner och liturg är Julia Lundsten. Kantor är Anton Nervander och körerna Gaudium och S:t Andreaskören leds av Peter Södergård.

För musiken i gudstjänsten står Peter Södergård (piano, elbas), Anton Nervander (elbas, dragspel), Nina Källberg (tvärflöjt), Saara Kaumi (tvärflöjt) och Sven-Erik Kinos (congas).

Textläsare i gudstjänsten är Anders Ginlund och förebedjare är Maj-Britt Reinikainen.

Psalmer som sjungs i gudstjänsten är :

899 (Glädjen växer i mitt hjärta), och

813 (Sjung till Herrens ära).

Radiogudstjänsten sänds som vanligt kl 13.03 i Yle Vega och kan i efterhand höras på Arenan.



Andakter och Andrum i den kommande veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i den kommande veckan, ikväll kl 19.15 är det Maria Boström och Caspian Boström som läser dagens bibeltexter på temat Jesus segrar över frestelserna.

I den kommande veckan, vecka 10, är andaktstalarna följande:

Måndag 2.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Sanna Ek, Närpes

Musik: Hillsong: Highlands, song of ascent

Aftonandakt kl 19.15

Henrik Perret, Helsingfors

Musik med The Real Group: Psalm 31 Härlig är jorden.

Tisdag 3.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Jan-Gustav Björk, Jakobstad

Musik: Worship Central: Singing over us

Aftonandakt kl 19.15

Björn Öhman, Pargas

Onsdag 4.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Hans Växby, Vanda

Musik: The Beatles: Here comes the sun

Aftonandakt kl 19.15

Catarina Olin, Sundom

Musik med Sundom spelmän: Vals i sommarkvällen.

Torsdag 5.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Nanna Rosengård, Dagsmark

Musik med Fernando Ortega: Grace and peace.

Aftonandakt kl 19.15

Sara Högberg, Åbo

Fredag 6.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Heidi Juslin-Sandin, Esbo (repris från 24.8.2018).

Musik med kören Jacob Gospel: Psalm 937 Jag vet att jag lever just nu.

Aftonandakt kl 19.15

Marina Motaleff berättar om Julian av Norwich (repris från 2.7.2019).

Lördag 7.3

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 8.3

kl 19.15

Caroline Sandström och Karl Sällström läser dagens bibeltexter på temat Bön och tro.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dig bäst!

