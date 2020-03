Mamma dog i cancer för ett år sedan: "Våra vänner har räddat vår familj"

Hunden Bamse skäller vilt först, medan katten Bertil nyfiket stryker sig mot reporterns ben. Välkommen till vårt museum, säger Svante Andström vid köksbordet. Också äldsta dottern Julia är hemma.

Radion spelar "Smoke gets in your eyes" av The Platters, när vi försiktigt börjar prata om livet nu, ett år efter att mamma dog i cancer.

Svante ställer upp för att responsen efter intervjun med hustrun Lotta för snart tre år sedan var överväldigande. Hon hade velat att vi pratar om vår sorgetid, säger Svante. Hon ville vara öppen om allt som gällde sjukdomen.

- Nu med facit i hand vet jag hur värdefullt det var att vi hade tid att förbereda oss på att Lotta faktiskt dör. Det var ett enormt papperskrig, med sågen, jord- och skogsbruk, firmorna - ja allt, säger Svante.

- Nu, ett år efter att hon gick bort, är allt klart. Fast det är bara pengar, och pengar är inte det viktigaste.



Det fanns ingen annan väg. Allt måste gå vidare, en dag i sänder

Han tittar ner på sina händer, vrider dem på köksbordet.

- Men hon visste att familjen fixar det, vi pratade om det med Lotta, fortsätter han. Det fanns ingen annan väg. Allt måste gå vidare, en dag i sänder. Vi grävde aldrig ner oss.

Familjen Andströms hem är fullt av minnen. Växande barn, resor och roliga fester.

Dottern Julia är äldst bland syskonen. Hon harklar sig innan hon svarar.

- Vi klarar oss nog, så bra det nu går.

Svante Andström har tre barn tillsammans med sin avlidna hustru Lotta. Familjen har ett tungt sorgeår bakom sig. Svante Andström förlorade sin hustru i cancer 2019. Bild: Yle/Anna Savonius

Jag har ett härligt gäng i firman, som dragit hela lasset i nästan tre år ― Svante Andström

Ekonomiskt sett har Svante inte haft några bekymmer. Firman har skött sig själv väldigt långt och han har kunnat koncentrera sig på barnen. Firman har gett familjen en liten slant varje år.

- Jordbruket och skogen är vår sparbössa. Lotta fick sjukpension tidigt, så vi hade inkomster.

I samma andetag säger han att han är tacksam över att inte ha behövt gå på jobb, utan kunnat fokusera på barnen. Laga mat, skjutsa, finnas hemma.



Dålig information om närståendevården och rätten till bidrag

Mycket fungerade bra medan Lotta var sjuk, specialsjukvården och hemsjukvården.

- Men informationen om närståendevården och rätten till bidrag fungerade inte. Vi fick veta om det via en bekant sjukvårdare, berättar Svante.

Han fick veta om närståendevårdbidraget ett och ett halvt år efter att han stannat hemma med Lotta. Han lyfte bidrag i två månader och Lotta var sjuk i nästan tre år.

Runt köksbordet eller i soffan. Familjen Andström är tajt och håller ihop. Händer på bordet. Bild: Yle/Anna Savonius

Lotta var på sjukhus de fyra sista dagarna

Lotta var hemma in i det sista, så ville hon ha det.

- Min skola blev lidande, säger Julia. Jag var inte där så mycket som jag borde ha varit. Jag fick ändå stöd av både kompisar och lärare.

Julia var också några nätter med mamma på sjukhuset.

- Som storasyster tar man ju ansvar för sina syskon. Vi behövde varandra mer än nånsin. Mamma betydde så mycket för mig, hon var min bästa vän.

Svante torkar tårarna som rinner hejdlöst, medan Julia berättar.

- Jag är den pratsamma, fortsätter Svante, så det går överstyr ibland. Lotta var mer tystlåten, men när hon sade något var det viktigt.

Han minns butiksbesöken. Ibland drog han sig själv undan när han inte orkade med frågorna.

Det viktigaste är att finnas där, fast man inte förstår sorgen ― Julia Andström

Svante minns inte så mycket av tiden genast efter att Lotta dog men han minns vännerna, som hela tiden tittade in till familjen.

- Under de första månaderna hade vi alltid någon på besök. Vi pratade och pratade. Småningom minskade besöken, man kan ju inte dalta med någon i evighet.

Julia betonar betydelsen av vänner som inte blir rädda för sorgen.

- De kanske inte förstår hur det känns för mig och har svårt att veta hur de kan hjälpa. Det viktiga är ändå att finnas där, fast de inte förstår. Det betyder allt för mig.

Rutiner behövs särskilt under stor sorg

Svante säger att rutinerna blev viktiga efter Lottas död.

- Med barn är det rutinerna som gäller, ingen ska vara hemma i veckotal. Vår yngsta ville till skolan direkt. Man ska inte ge upp. Det är lätt att säga men svårare att ta in.

Familjens yngsta barn är idag 12 år.

Julia säger att alla känslor måste få rum. Man ska inte hålla inne med någonting och inte stöta bort en familjemedlem, vän eller bekant.

Svante inflikar med kommentarer han hörde på stan. Någon kunde säga att de inte hörde av sig för att "de inte visste hur de skulle bete sig," när de mötte honom i sorg.

- Inte behöver du säga något. Ta kontakt. Kom och sitta eller kom med ut och gå. Det är så värdefullt! Mycket mera värt än att inte höra av sig "för att man inte kan".

Svante berättar om en bekant, vars mamma dog när han var liten. Hon fördes bort i ett tidigt skede och sedan fick barnen beskedet om att hon hade dött.

- Kom ihåg att inte hemlighålla nåt för barnen, säger han. De behöver veta för att komma vidare i livet senare, det sade Lotta i en intervju redan för flera år sedan.

Till sist tillägger han ännu:

- Man ska vara öppen mot allt och alla när familjen drabbas av en svår sjukdom. Det tror jag också på.

Bamse-hunden håller sig nära husse. Svante Andström vid köksbordet tillsammans med hunden Bamse. Bild: Yle/Anna Savonius

