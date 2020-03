Byborna gick man ur huse för att rädda bybutiken i Härkmeri: "Nu jävlar Erik, nu ska vi göra något åt saken"

Över 400 andelar har samlats in, ett aktiebolag har grundats och nu är man på jakt efter en köpman. Man är på god väg att få tillbaka sin bybutik i de södra delarna av Kristinestad.

När bybutiken i Härkmeri stängde för ungefär ett och ett halvt år sedan var det ett stort slag för de södra byarna i Kristinestad.

Skaftung, Henriksdal och Härkmeri hade alla haft sina egna butiker i tiderna, under vissa tider till och med flera butiker per by, men en efter en föll de bort och kvar var endast Härkmeri butik fram till sensommaren 2018.

Då även den försvann var det tiotals kilometer till den närmaste butiken.

- Vår närmaste butik är för tillfället i Sideby eller i Lappfjärd och det finns ingen samlingsplats på orten. Någon vill kanske prata av sig och ta en kaffekopp med grannen eller bekanta ibland, säger Henriksdalsbon Erik Tasanko.

Tog tag i saken i höstas



Idén om att igen försöka öppna butiken i Härkmeri kom urspungligen från Tasankos kompis då de i somras körde förbi den tomma butiksfastigheten.

- Han sa åt mig att nu jävlar Erik, nu ska vi göra något åt saken. Och därifrån började vi köra på och tala i byarna och så långt är vi på den vägen, säger Tasanko.

Erik Tasanko har drivit projektet framåt. En man med glasögon och kort mörkt hår står framför en vägg med ett litet leende på läpparna. Bild: Yle/Juho Teir

I samband med medborgarinstitutets kurs i närdemokrati kom sedan butiksprojektet ordentligt igång. Man kontaktade byborna om deras intresse att köpa andelar i butiken.

- Vi har gjort en marknadsundersökning, en förteckning och tecknade andelar till dagsdato är lite över 400, konstaterar Tasanko.

Enligt Tasanko har man varit överraskade över det stora intresset, eftersom det sammanlagt finns knappa 700 invånare i de tre byarna.

- Det betyder att det finns behov för en butik.

Bra sammanhållning

Henriksdalsbon Kaj Kärr är också en av bakgrundskrafterna i projektet och en av bolagsstiftarna. Enligt honom var missnöjet stort i byarna då butiken försvann.

- Nu har man nästan ingenstans där man samlas och får höra nyheter. Förr kunde man fara in till butiken och diskutera med någon över en kopp kaffe, så nu saknas den punkten helt och hållet.

- Vi har bara skolan (i Härkmeri red. anm.) och bystugorna i Henriksdal, Härkmeri och Skaftung, men dit far man inte mitt på dagen utan det är under specialtillställningar man besöker de ställena.

Kaj Kärr saknar en samlingsplats. En man med kort mörkt hår sitter på en stol. Bild: Yle/Juho Teir

Att man kommit så här långt med planerna att öppna bybutiken igen är enligt Kärr ett resultat av den goda sammanhållningen bland byborna.

- Nu när vi har en styrgrupp som har bildat bolaget Härkmeri Handelslag, så har man märkt hurudant samarbete över byarna vi har haft och hur positiv anda vi har haft. Jag tror det uppstår en helt ny sammanhållning.

Monäsboden har klarat sig i 40 år

I byarna i Kristinestad kan man ta exempel av Monäsboden i Nykarleby som i dryga 40 år klarat sig som aktiebolag. Enligt Kaj Wik, som är styrelseordförande för Monäsboden, är en butik ägd av byborna det bästa sättet att bevara den.

- Det är nog det bästa, då är allihop med och arbetar för att hålla det vid liv. Det är bättre om alla satsar en liten summa än om några är företagare på ett litet ställe.

Men trots att bybutiken i Monäs överlevt i årtionden börjar realiteterna komma ikapp även Monäsboden.

Det är nog svårt att hålla igång en bybutik. Det skulle behövas mer stöd från staten och inte har de pengar och resurser att lägga ner på sådant. ― Kurt Finne, ordförande Särkimo-Brudsund byaråd

Till en början gick det riktigt bra för butiken, då pälsdjursbranschen gick bra och byborna jobbade i sin egen by. Men nu har företagarna minskat och allt fler har sökt arbete utanför byn, så kundunderlaget har blivit mindre.

- Vi håller oss flytande med näsan ovanför vattnet, men inte mycket mera, säger Wik.

Monäsboden kämpar på trots lite sämre tider. Arkivbild. monäsboden Bild: Yle/Kjell Lindroos

Byborna i Särkimo i Vörå lyckades också köpa sin butik några levnadsår till, men slutligen fick man ge upp.

- Det räckte inte till, underlaget blev för litet. Folk blir äldre och de som arbetade utanför hade inte möjlighet att komma de tider som butiken hade öppet, konstaterar Kurt Finne, ordförande för Särkimo-Brudsund byaråd.

Hur tog byborna emot att butiken stängde?

- Sorgligt, men vi hade inte möjligheter att fortsätta. De löpande utgifterna blev för stora och det vi fick in var för litet.

Då kundunderlaget minskar räcker alltså inte ens bybornas engagemang till. I Särkimo bor det idag kring 150 personer och i Monäs är man ungefär 220 invånare.

- Det är inte enkelt. Det är supermarketar som drar folk till sig med specialpriser och så vidare. Det är nog svårt att hålla igång en bybutik. Det skulle behövas mer stöd från staten och inte har de pengar och resurser att lägga ner på sådant.

Kurt Finne. Arkivbild. Kurt Finne, SFP-politiker i Vörå kommun. Bild: YLE/Marcus Lillkvist

Försöker hitta köpman

I södra Kristinestad är man ändå positiva och där är också kundunderlaget än så länge bättre än i Särkimo och Monäs.

Arbetet med att teckna andelar fortsätter och nu ska man rikta in sig på de otaliga sommarstugeägare som finns i området.

- Vi har helt otroligt många sommarstugeägare längs västra kusten från Sideby till Solax i Härkmeri. Får vi dem med så får vi tredubbla antalet kunder och det är jätteviktigt. Sommarboenden är väldigt viktiga för våra affärer och vår verksamhet här, säger Kärr.

Nästa steg är sedan att hitta en köpman. Enligt Tasanko har man redan talat med flera aspiranter och det finns ett intresse, men inget konkret har ännu kommit ur de diskussionerna.

- Vi skulle gärna se att det skulle vara något yngre par som tar över och som känner bygden och klarar båda språken, säger Tasanko.

- Jag är ganska säker på att ett företagarpar kommer att klara sig med den inkomst man får från Härkmeributiken, konstaterar i sin tur Kärr.