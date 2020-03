Vill du chatta privat med ditt favoritband eller ha ett gig med dem i ditt vardagsrum? Så här fungerar gräsrotsfinansiering för artister

Gräsrotsfinansiering eller crowdfunding som det ofta kallas har länge använts av artister för att skramla in pengar via diverse påhittiga belöningar. Men de flesta kampanjer misslyckas.

Bandet Kings Daughters i London är ett nytt band som valt en gräsrotsfinansieringskampanj för att få den uppmärksamhet de önskar för sin kommande debutsingel.

Att Queens gitarrist Brian May varit med och skrivit samt producerat låten är förstås en välkommen bonus för att få luft under vingarna.

Vicky O'Neons band testade en gräsrotsfinansieringskampanj för att få ihop en egen PR-kampanj. Vicky Österberg med färglada dreadlocks framför trummor. Bild: Yle/Björn Karlsson

Trummisen Vicky O´Neon (Vicky Österberg för släkt och vänner och Skatteverket) berättar att hennes band valde en så kallad “flexibel kampanj” med ett mål på ungefär tiotusen euro.

- Fast vi inte lyckas få de tiotusen euro vi behöver så kan vi få en del av summan. Når vi inte upp till målet så tar plattformen nästan dubbla procenten per transaktion som människor har donerat, förklarar hon.

Varför är det här tiggandet då så vanligt nuförtiden?

Där skivbolagen tidigare erbjöd en cigarr och ett skivkontrakt gapar idag en tom sparbössa i replokalen. Så osignade band måste hitta på kreativa lösningar för att finansiera musicerandet.

Då fansen styr sina pengar till streamingtjänsterna istället för att köpa skivor går artisterna miste om den tidigare centrala inkomstkällan: skivförsäljningen.

På Spotify, YouTube och liknande plattformar urvattnas och omfördelas intäkterna så artisten får bara en spottstyver i hand. Såvida man inte är en toppartist i sitt hemland.

Å andra sidan kan vem som helst göra reklam (mer eller mindre) gratis på sociala medier idag, vilket inte var läget förr.

Micke ger varje månad en del av sin lön till sin favoritartist

Michael Cronström understöder artister via gräsrotsfinansieringsplattformarna. Den amerikanska sångaren Kristin Hersh understöder han månatligen med 30 euro som automatiskt dras av från hans lön. I utbyte får han ta del av exklusiva låtar och inspelningar som de vanliga fansen inte får höra.

- Det är en slags prenumeration. Jag betalar 30 dollar i månaden som går automatiskt från mitt konto. Hon sitter i studion och gör skivor och hon är ganska flitig så man får valuta för pengarna, berättar han.

Michael Cronström vill understöda Kristin Hersh och Floor Jansen. Kollage med Michael Kronströms porträtt med Kristin Hersh och Floor Jansen i runda bollar bredvid Mickes ansikte. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos / All Over Press

Som prenumerant får Cronström sedan ladda ner hennes album gratis och också ta del av låtskrivningsprocessen genom privata länkar där hon spelar akustiska demoversioner av nya låtar.

- Delvis gör jag det för att Hersh är en bra artist som jag gärna understöder och delvis för att ge en känga åt musikindustrin. De puffar alltid en viss sorts artister och mainstreamstuff. De påtvingar människor en viss sorts musik och jag ville hitta ett alternativ, att gå förbi den etablerade musikindustrin, säger han.

Cronström har också understött Nightwish sångerska Floor Jansen då hon i samband med det holländska tv-formatet Så mycket bättre (på finska Vain elämää) hade en kampanj för att få ihop pengar till att filma en av sina solospelningar. Den gången gav han 10 euro till insamlingen.

Det inhemska bandet Wintersun lyckades 2017 skramla ihop 428.310 euro med sin gräsrotsfinansieringskampanj vars mål var bara 150.000 euro. Det finka hårdrocksbandet Wintersun lyckades samla in nästan en halv miljon euro med en gräsrotsfinansieringskampanj. Bild: /All Over Press

Du behöver inte gissa hur många som vill köpa dina T-skjortor

När ett band trycker upp T-skjortor så måste man ofta gissa hur många det kommer att gå åt på gigen och sen efter fem år har man fortfarande kvar osålda tröjor i storlekarna XXL och XS.

Och bandet kanske redan har bytt namn eller gått i graven.

Gräsrotsfinansieringstjänsterna kan erbjuda merchandise där det trycks upp just så många plektrum och anoraker som fansen beställer på nätet.

På det viset blir det ingen rysk rulett med mängden merchandise, även om du betalar en avgift till företaget för varje såld keps med bandets logo.

Ingen nappade dock på Kings Daughters erbjudande att skriva en exklusiv vändagslåt för 2400 euro.

Dylika betalbara träffar med fansen förknippar man kanske mest med artister av storleksklassen Kiss eller Metallica. Skulle du betala en tresiffrig summa för en exklusiv låt av ett band vars musik du aldrig har hört?

Trots att väldigt få hört Kings Daughters musik, på klubbkonsert, så har de ju Brian May som lockbete för sitt band.

Fyra fans har i skrivande stund betalat för en "Meet and greet" med bandet och Brian May för 601 euro. Tre nappade på en videokonferens med May och bandet för en billigare summa.

Queen-legendens medverkan förklarar också varför bandet fått finansiärer från 20 olika länder från hela världen.

Brian May live med Queen and Adam Lambert i Perth, Australien den 23 februari 2020. Brian May i Queen spelar gitarr på Optus stadium i Perth, Australien 23.2.2020. Bild: Copyright � 2019 FAITH MORAN / BACKGRID Australia/All Over Press

Tänk på det här om du vill testa själv

Om du har funderat på att be publiken om en hjälpande hand för ditt band är det skäl att ta några saker i beaktande.

Det finns ett otal företag som erbjuder gräsrotsfinansieringstjänster för musiker men de kan fungera litet olika och ha olika tariffer.

Först och främst måste du välja om det ska vara en "allt eller inget"-kampanj eller en flexibel kampanj där du kan få ens en del av summan du behöver.

1. Vilken tjänst och kampanj passar din musik bäst?

Det lönar sig att kolla upp tjänsten och höra vad andra artister har haft för erfarenhet av den. Jämför villkoren och tarifferna som de olika tjänsterna har.

Om företaget till exempel erbjuder att inom kampanjens ramar sälja din backkatalog (dina gamla skivor) så tar de en avgift emellan.

Det kanske skulle bli billigare att du på egen hand säljer dina äldre skivor än att någon annan tar en del av kakan.

Företaget PledgeMusic är det kändaste exemplet där det gick åt skogen ordentligt och en massa band blev utan de pengar PledgeMusic var skyldiga dem.

Till exempel Queensryche och L7 hamnade i blåsväder på grund av PledgeMusic. Företaget gick i konkurs 2019.

Queensryche var ett av banden som blev snuvade på pengar av PledgeMusic. På bilden sångaren Todd La Torre. Sångaren Todd La Torre i bandet Quensryche sjunger med dramatisk grimas. Bild: Ray Garbo/WENN.co /All Over Press

Vissa tjänster fungerar så att ifall du inte får ihop hela summan du behöver så får du ingenting alls och de som betalat får pengarna tillbaka.

I andra fall får du det du tjänat ihop men betalar en dubbel avgift för varje transaktion (t.ex. såld kaffekopp) än om du når målet.

2. Vad exakt vill du samla in pengar för?

Det kan vara frågan om t.ex. att ge ut en skiva eller att få ihop pengar till en bra marknadsföringskampanj.

Om du vill ge ut ett album kan fansen förhandsbeställa det och betala i förväg så du har råd med studio- och tryckkostnaderna för skivan.

Om inte tillräckligt många fans beställer skivan är du ändå inte förpliktad att gå till studion.

Kings Daughters valde att samla in pengar för en ordentligt påkostad PR-kampanj som inkluderar bland annat marknadsföring av albumet, proffsiga bandfoton, en musikvideo och ett releaseparty för singeln.

Bandmerchandise är det enklaste man kan erbjuda fansen. Kaffekoppar på med bandlogon butikshylla. Rolling Stones, Alice Cooper, Sex Pistols, ZZ Top, The Who-koppar. Bild: LEE BEEL / Alamy

3. Hur mycket hjälp med insamlingen behöver du?

Om det känns svårt att fatta galoppen och att t.ex. prisge kaffekoppar och lunchdejter med fansen så erbjuder vissa företag en personlig tjänst där du kan tala med en människa som hjälper dig med det praktiska.

Andra firmor överlåter allt det ansvaret på dig själv så var noga med att överväga vad du mäktar med själv.

Kom ihåg att många av de framgångsrika crowdfunding-kampanjerna har ett stort PR-maskineri bakom sig. Folk som är experter på sociala medier.

Av t.ex. Kickstarters kampanjer (i alla kategorier, inte bara musik) lyckades endast 37% år 2019.

Går det inte vägen får fansen sina pengar tillbaka.

Med tanke på att det i Kickstarters fall är frågan om "allt eller inget"-kampanjer så lönar det sig att hoppas på det bästa och vara förberedd på det värsta och inte sätta ribban för högt.

Viktiga saker att fundera på är till exempel en lockande rubrik eller slogan för din kampanj, en bra video och regelbundna uppdateringar över hur det går. Mer tips hittas på denna brittiska blogg.

4. Vad kan du erbjuda fansen för kul?

Här kommer den kreativa biten in i bilden. Företaget som Kings Daughters anlitat erbjuder diverse merchandise i form av traditionella T-skjortor, kaffekoppar och dylikt.

Men så finns det också de dyra exklusiva belöningarna för den som är beredd att gräva riktigt djupt i plånboken för att hjälpa bandet.

Kiss är experter på att erbjuda dyra, ännu dyrare eller sanslöst dyra exklusiva Meet & greets med rika fans. För 5000 dollar kan du få träffa bandet backstage, följa med soundchecken, sitta på trummisens trummpall, hålla i Genes hand och kanske få Pauls gitarr han spelat med under giget (gitarrstrapen ingår inte i priset). Skärmdump från Kiss hemsida på Meet and greet-priser. Bild: Grafik: Lasse Grönroos

- Vi har ungefär femton olika priser man kan välja mellan. Vi har undersökt vad andra artister har haft för priser på sina kampanjer, berättar Vicky.

1965 kunde man inte ännu betala för att få The Beatles hem till sig för en privat spelning utan man måste köa och trängas för en autograf. På bilden George Harrison som skriver autografer på premiären av filmen Help! den 29.7. 1965 i London. Gerorge Harrison i The Beatles skriver autografer i London 29.7.1965 på premiären av filmen Help! Bild: /All Over Press

Vicky O´Neon säger att det här har blivit vanligare också för mindre artister idag. Man bygger ett närmare förhållande med sina fans den här vägen.

- Det finns inte samma skivbolagskanaler som förut. Gräsrotsfinansieringskampanjer är ändå kanske inte för helt nybörjare men om man redan har följare så är det här ett ganska vanligt sätt att släppa musik, säger hon.

5. Reservera tillräckligt med tid

Från det att du inleder en kampanj på t.ex. 2-3 månader fram till det att skivan är i din och fansens hand måste du reservera tillräckligt med tid.

Att repa, boka en studio och spela in plattan tar tid. Att få den tryckt fysiskt på vinyl, cd eller kassett kan också räcka flera månader ifall tryckerierna har lång kö.

Ofta får man in en stor summa direkt när kampanjen kör igång men sedan avtar det litet.

Därför lönar det sig att påminna fansen om kampanjen regelbundet, framförallt i slutet av månaden när folk fått lön.

Just före kampanjen avslutas vaknar många också till liv för de vill känna sig delaktiga i att nå målet.

Dresden Dolls-sångerskan Amanda Palmer fick ihop 1,2 miljoner dollar för sin soloskiva 2012. Amanda Palmer live med generalshatt på huvudet. Bild: dpa picture alliance archive / Alamy

6. Vad är din plan B?

Vad gör du ifall du inte lyckas uppnå målet för kampanjen? Om det inte är en flexibel kampanj så skiter sig allting och det blir ingen skiva.

Om det är en flexibel kampanj så kanske du får in en del pengar, men inte tillräckligt.

Då lönar det sig att färdigt ha funderat ut olika scenarier och var man då ska pruta.

Kanske strunta i den där musikvideon i Amazonas djungler och filma någonting själv i basistens kök eller välja sångarens mamma som fotograf istället för Bob Gruen.

Kings Daughters fick ihop hela summan före deadline och har med ett par dagar kvar fått in över tusen euro över målet.