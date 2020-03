Finnair samarbetsförhandlar för att permittera alla anställda i Finland

Finnair startar samarbetsförhandlingar för att permittera personal, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Hela personalen som arbetar i Finland berörs av förhandlingarna.

Enligt planerna ska permitteringarna pågå i mellan 14 och 30 dagar.

Förhandlingarna inleds den 12:e mars och uppskattas ta två veckor. Motsvarande åtgärder kommer att vidtas också i andra länder där Finnair har personal.

I slutet av förra veckan berättade flygbolaget att man är tvungen att se över sina kostnader globalt, bland annat inom försäljning och marknadsföring.

Ställer in flyg till Fastlandskina, Italien och Sydkorea

Den bakomliggande orsaken är coronaviruset, som enligt bolaget orsakat ”negativa ekonomiska konsekvenser”.

Nu uppger man att flygen till Fastlandskina är inställda fram till slutet av april. Det går inte heller att resa via Finnair till Milano i Italien under tiden 9.3 till 7.4, eller till Seoul i Sydkorea under tiden 9.3 till 16.4.

Det blir också ändringar i andra Asienflyg: Finnair skär ner antalet flygturer till Hongkong och Japan, och fördröjer starten för den nya rutten till Busan.