Hur farligt är corona för gravida? Dör viruset i bastun? Vi ställde experterna dina coronafrågor - här finns svaren

Vi bad er läsare ställa alla frågor ni undrar över gällande coronaviruset och fick in över 200 frågor. Vi har redan svarat på en del av era frågor i den här artikeln, och nu följer fortsättningen.

Vilka är symtomen om man har coronavirus?

THL: Feber, luftvägssymtom, ont i halsen, hosta, muskelvärk.

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Det svåra är att corona inte skiljer sig alls från de andra luftvägsinfektionerna och symtomen kan vara mycket lindriga. Den enda som klart kan skilja coronan från andra influensor är om snuvan är den värsta symtomen, då är det knappast coronavirus.

Kan man ha coronavirus utan symtom?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Antagligen, men det är mycket vi inte vet ännu om coronaviruset. Vi antar ändå att upp till 80 procent av de som får smittan får en så lindrig version att de inte noterar coronaviruset alls.

Vad ska man göra om man misstänker att man har coronavirus?

THL: Det kan endast vara fråga om coronavirus ifall du varit i nära kontakt med en person som bär på smittan eller om du besökt ett epidemiområde (norra Italien, Iran, Kina, Sydkorea) under de senaste 14 dagarna. Om du ändå misstänker att du har corona, ring närmaste hälsovårdscentral eller sjukhus, som kan bedöma vad som bör göras.

I vilken del av Finland är risken störst att bli smittad just nu?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Just nu skulle jag säga att det knappast finns någon större risk någonstans. Risken att överhuvudtaget få corona är väldigt liten och då kan man inte säga att den skulle vara större i någon del av landet.

Behövs det medicin för att tillfriskna? Vilken medicin?

WHO: Det finns ingen medicin för coronavirus, men man utreder som bäst hur specifika mediciner påverkar viruset. Symptomen för dem som insjuknat lindras med mediciner som biter på de specifika symptomen. En del patienter som vårdas på sjukhus på grund av viruset får antibiotika. Antibiotika biter inte på virus, men kan bota infektioner patienten fått i samband med coronaviruset.

Coronaviruset har fått sitt namn efter sin kronliknande form. bild på coronavirus Bild: All Over Press

Hur vanligt är det att bli allvarligt sjuk av corona?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Av de som faktiskt känner av sjukdomen så kommer högst 10-15 procent få en svår sjukdomsbild.

De som dör av coronaviruset, vad exakt dör de av?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Det som händer känner vi inte så bra till, men ett av coronasymtomen är andnöd vilket leder till problem med att syresätta blodet. Man kan få svår lunginflammation som inte går att sköta med respirator eller på andra sätt.

Blir man resistent mot coronaviruset efter att man haft det?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Antagligen får man en immunitet som räcker åtminstone den infektionsperioden som pågår. Vi vet inte ännu om coronaviruset kan förändra sig på samma sätt som influensavirus så att den blir och cirkulerar.

Jämfört med helt vanlig vinterinfluensa, hur farlig är coronaviruset?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Vi kan tänka att den antagligen är i samma svårighetsgrad eller aningen värre än vanlig influensa. Ungefär 2000 människor dör varje år på grund av influensa och vi kan anta att coronavirusdödsfallen kan ligga någonstans runt det eller lite högre. De flesta i Finland som får coronainfluensa kommer få lindriga symtom.

Hur många finländare kan insjukna i corona utan att sjukvården överbelastas?

Mika Salminen, chef för hälsosäkerhetsavdelningen på THL: Vi förbereder oss enligt de pandemiplaner som finns där det största

scenariot är att upp till 35 procent av befolkningen över en längre tid kan få smittan.

Hur farligt är coronaviruset för barn?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Av någon anledning tycks barn under 16 ha ett bättre försvar för de svåra formerna av coronaviruset. Antagligen är det så att barnens immunförsvar reagerar på coronaviruset på ett annat sätt än vuxnas. Det kan hända att de svåra sjukdomsbilderna orsakade av coronaviruset beror på människans immunförsvar, inte viruset i sig.

I influensatider är det viktigt att tvätta händerna noggrannt. Desinficeringsmedel är också bra. Lähikuva: henkilö käyttää käsidesiä toimistossa. Bild: Eleni Paspatis / Yle

Hur länge lever coronaviruset utanför kroppen?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Med mycket känsliga metoder kan man hitta viruset på olika ytor som varit där i många dagar. Men antagligen hålls coronaviruset inte smittsamt utanför kroppen i mer än någon timme. Virus lever i våra celler och behöver cellens maskineri för att föröka sig. Utanför cellerna dör de hastigt eller tappar sin smittbarhet.

Kan jag smittas via varor som varit i kontakt med en person som har coronavirus?

WHO och THL: Nej, risken är väldigt låg. Den forskning som finns i dag tyder på att viruset inte överlever en längre tid utanför kroppen, alltså är det inte troligt att man smittas via varor. Coronavirus överlever inte på en yta en längre tid, speciellt inte i växlande temperaturer.

Jag är 75 år och har normal grundhälsa. Hur farligt är coronaviruset för mig?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: En äldre människa hör till riskgruppen. Sjukdomen kan vara svårare bland de äldre men det vi vet nu är att bara en minoritet av dem får också en svår sjukdomsbild. Det här trots att de flesta som dött har varit äldre människor eller sådana som haft grundsjukdomar såsom lungsjukdomar, hjärt- och blodkärlsjukdomar och diabetes.

Vanliga symtom vid coronavirus. Coronavirusets symptom är andnöd, hosta och feber. Bild: Miro Johansson/Yle

Jag har en anhörig som har en hjärt- och lungsjukdom, hur ska jag skydda personen?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Tvätta händerna, besök inte personen om du är sjuk och om du måste besöka personen, använd andningsskydd. Överlag är det så att alla som besöker och är i kontakt med sjuka personer ska ta influensavaccin.

Jag biter på naglarna, är risken större att jag insjuknar i corona än att någon som inte biter på naglarna gör det?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Antagligen nog, för då tar man från naglarna och händerna de virus och bakterier som landat på händerna från omgivningen.

Jag är gravid, hur påverkar coronaviruset mig och fostret?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Det känner vi ännu inte så bra till. De första rapporterna säger att gravida kvinnor inte har hemskt mycket större risk för graviditetskomplikationer. Gällande fostret vet vi ännu mindre. Men om mamman mår bra och inte får andningssvårigheter så borde inte fostret få men.

Kan jag skydda mig mot coronavirus genom att bada bastu ofta?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Nej. Virus överlag dör i temperaturer över 60 grader. Det här betyder inte att en bastuvärme på 60 grader eller mer skulle ta död på viruset, eftersom din kroppstemperatur inte stiger till 60 i en bastu med den temperaturen.

Bastubad är ingen mirakelmedicin mot corona. Bastu. Bild: © 2012 Petri Jauhiainen

Om alla använder handskar på offentliga ställen, kan man hindra att smittan sprids?

Överläkare Asko Järvinen, HUS: Delvis. Men sen hostar någon i sin handske och öppnar sedan en dörr eller ett barn snorar ner sina handskar och klottar med handskarna någon annanstans och sen kan det hända att viruset sprider sig ännu mer.

Vad är virusets ”riktiga” namn och vad är sjukdomens?

Coronavirus (CoV) är egentligen en virusgrupp som fått sitt namn eftersom viruset i förstoring påminner om en krona (corona=krona). Det aktuella coronaviruset heter Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Viruset orsakar sjukdomen Coronavirus disease 2019 vilket förkortas covid-19.

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen ska vara covid-19. I medierna används också ibland benämningen "det nya coronaviruset".