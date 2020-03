Inställda mässor, affärsresor och kundbesök – coronaviruset påverkar österbottniska företag

Coronaviruset påverkar såväl turism som företagsliv i Österbotten. På Mirka i Jeppo i Nykarleby är hälsa och säkerhet viktigast och både resor och kundbesök bokas av.

- Det märks att marknaden är trög och just nu är alla lite avvaktande, säger Mirkas vd Stefan Sjöberg.

På Mirka följer man främst myndigheternas instruktioner och reseavrådan gällande coronaviruset. Men man har också gjort upp sina egna interna regler för att minska smittorisken, säger vd Stefan Sjöberg.

- Vi får tänka på våra anställda ute i världen men också i Finland, hur vi reser och att vi inte tar några onödiga risker. Hälsa och säkerhet går först, säger Sjöberg.

Visst är det en lite annorlunda vardag än man är van vid, säger Sjöberg. Även om företaget åtminstone ännu inte direkt drabbats av viruset.

Inställda mässor och kundbesök

Under de senaste veckorna har tre stora mässor flyttats fram, till hösten eller nästa år. Några kunder från Kina och andra högriskområden är inte välkomna på besök till Jeppo just nu.

Men även tyska, franska och spanska kunder som skulle besöka Mirka har avbokat sina besök.

- De väljer själva att inte resa. Just nu sköter vi den mesta kundkontakten via Skype och andra videokonferenser och online-verktyg, säger Sjöberg.

Mirka har också sett över sina rutiner vad det gäller övriga kundbesök. Gästerna äter till exempel inte lunch i samma matsal som de anställda.

- Vi visar inte heller upp hela fabriken just nu för att minska kontaktytorna. Det här är praktiska åtgärder för att minska risken för exponering, säger Sjöberg.

Mirka följer till stor del samma rutiner som vid svininfluensan för tio år sedan.

Men Sjöberg säger att det också finns ett behov av intern kommunikation så att alla inom företaget får en klar bild av vad som förväntas, om man som anställd till exempel har rätt att vägra en arbetsresa som känns otrygg.

Turismföretag i Vasa känner av coronaviruset

På VisitVaasa ringde vd Max Jansson runt till alla hotell i Vasa i måndags. Inget av hotellen hade märkt av någon märkbar ökning i antalet avbokningar.

- Vi har inte något jättealarmerande läge. Några avbokningar kommer in nästan varje dag och det är lite tuffare för mindre företag, säger Jansson.

Just de mindre företagen som satsar på turister har börjat känna av coronaviruset, berättar Max Jansson. Många grupper har avbokat.

Max Jansson skulle egentligen vara på en resemässa i Tyskland just nu, men den mässan ställdes in av den tyska regeringen. man i beige kostym Bild: Yle/Jyrki Karjalainen

Som bäst håller Jansson på och bokar in virtuella möten. Det var meningen att han skulle vara på plats på en av världens största resemässor i Tyskland just nu, men den mässan ställdes in av den tyska regeringen i fredags.

- Det är tiotals möten med researrangörer som vi försöker ordna virtuellt nu.

I övrigt följer Jansson och hans kollegor med läget. Det är svårt att förutspå framtiden.

Jansson säger också att turismen i Österbotten inte är lika drabbad som andra orter i landet som satsat mycket på asiatiska turister.

- Nog har det förorsakat kostnader men det är något bättre än övriga landet.

Även andra företag skär ner på resorna

På Boliden Kokkola begränsar man nu resor utanför Norden och överväger noga vart man reser och vilka kunder man tar emot, säger vd Antti Kontiainen till Yle Kokkola.

Boliden Kokkolas personal begränsas vad gäller resor utanför Norden. Boliden Kokkolas zinkfabrik i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

På OSTP Finland i Jakobstad har man helt förbjudit resor till Kina och andra högriskområden. Man tar inte heller emot kunder från dessa områden. I stället har man utökat andelen Skype-möten.

Koncernledningen följer med läget och uppdaterar direktiven veckovis.

På HalpaHalli är resor till Kina förbjudna åtminstone fram till juni, säger vd Janne Ylinen. I övrigt är resor tillåtna och man har just nu personal på affärsresor i Tyskland.

Man påminner också sin personal om vikten av en god handhygien och uppmanar personal som känner av symptom att stanna hemma.

På RaniPlast i Terjärv följer man med läget och THL:s direktiv och samarbetar nära med hälso- och sjukvården, säger personalchef Stefan Kapténs.

Företaget har ännu inte några uttalade begränsningar för affärsresor, men de flesta arbetsresor gäller Europa och främst Tyskland.

RaniPlast i Terjärv har inte begränsat affärsresor för sina anställda ännu. AB Rani plast OY Bild: YLE/Chanette Härus

Anställda i Kina jobbar hemifrån

På Mirkas försäljningskontor i Kina och i Singapore är konsekvenserna av coronaviruset mest tydliga. Personalen i Kina jobbar fortfarande på distans hemifrån.

- Där är åtgärderna mer aktiva med karantäner och utegångsförbud, säger Sjöberg.

Men också beställningar löper långsammare och hela marknaden är trögare. Det kan innebära problem med komponentflöden. På Mirka har man lyckats få de material man behöver och man har även kollat upp sina leverantörskedjor noggrant.

- För tillfället ser det helt okej ut. Men det behöver bara fattas en enda komponent för att man inte ska kunna leverera sina produkter kompletta enligt ritningar, säger Sjöberg.

Sjöberg säger att Mirka ligger bra till eftersom man inte har en komplicerad monteringsprodukt som exempelvis bilindustrin. Där står man nu står inför stora utmaningar. Men samtidigt hör bilindustrin till Mirkas kunder.

- Det är klart att det finns en viss oro för att fabrikerna ska stanna ute i världen, säger Sjöberg.

Helsingforsbörsen. taulu jossa yhtiöiden nimiä Bild: Marja Väänänen / Yle

Minskad försäljning och risk för ny lågkonjunktur

Stefan Sjöberg säger att coronaviruset helt säkert kommer att påverka företagens reslutat globalt sett, beroende på vilka marknader man gör affärer med.

Försäljningsutvecklingen kommer att få sig en törn vilket kommer att märkas redan på kort sikt. På längre sikt kan det få konsekvenser för hur företagen tryggar sina leveranser.

- Jag tror att det kommer att uppstå en diskussion och kanske också flyttningar och förändringar i leverantörsstrategier när man märker hur beroende man är av leverantörskedjorna.

Sjöberg säger att tankegångarna varit liknande när SARS- och MERS-virusen härjade, men då var inte Kina en så central aktör på världsmarknaden.

Flyttningar av fabriker kan medföra ett uppsving i investeringar efteråt, men virusets framfart kan i förlängningen påverka aktiekurserna.

- Coronaviruset kan vara en riskfaktor för en ny lågkonjunktur, det är också vad Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, förutspår, säger Sjöberg.

Sjöberg säger att fokus just nu ändå ligger på hälsa och säkerhet.

- Vår policy är att vi från Mirkas sida inte ska underlätta virusets spridning, säger Sjöberg.