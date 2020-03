Oöppnade brev hittades i pappersinsamling i Vasa: "Är inte acceptabelt"

80 oöppnade brev hittades i ett pappersinsamlingskärl på Brändö i Vasa. Breven innehöll räkningar från tidningar samt telefon- och elbolag. Många brev var också skickade av indrivningsföretag.

Förra fredagen levererades en hel plastkasse full av oöppnade brev till Yle Pohjanmaa i Vasa. Personerna som lämnade in breven har som hobby att undersöka pappersinsamlingskärl och vill vara anonyma.

De berättar att det inte är första gången de hittar oöppnade brev. Under de senaste månaderna har de också hittat post i centrumområdet och i Vöråstan.

Plastpåsen innehöll allt som allt 80 brev och sju tidsskrifter. Alla brev var oöppnade och baserat på kuverten innehöll de räkningar från tidningar, telefon- och elbolag. Många brev var också skickade av indrivningsföretag.

Baserat på utgivningsdatumet på tidskrifterna kan man bedöma att posten har lämnats i pappersinsamlingen efter den 6 februari.

Från Yle fördes posten vidare till polisen.

Allt som allt hittades 80 brev från olika företag. laskuja Bild: Merja Siirilä / Yle

Utdelningsföretaget: "Vi ska utreda det här grundligt"

Enligt postverksamhetsregistret finns det 16 företag utöver Posten som delar ut brevpost i Finland. Det är PPP Finland Oy och deras underleverantörer och utdelare som har haft ansvar för att dela ut just de här breven.

PPP Finland delar bland annat ut Vasabladet och Österbottens tidning och har sedan 2018 haft hand också om brevutdelning.

- Det är relativt allvarligt att man hittar brev i pappersinsamlingen. Det här är inte acceptabelt och vi beklagar att det har gått så här, konstaterar vd Jens Lillsunde.

Enligt Lillsunde är fall med dumpad post väldigt ovanliga. Det här är andra gången under hans karriär som det har hänt.

Man kommer nu att noggrant utreda fallet och ta reda på vem det är som borde ha delat ut posten. Även polisen är inblandad.

- De kommer att överväga ifall det här är ett fall där åtal kan väckas, konstaterar Lillsunde.

Enligt Jens Lillsunde ska ärendet utredas grundligt. PPP Finland Oy:n toimitusjohtaja Jens Lillsunde Bild: Antti Haavisto / Yle

"Låter skrämmande"

Bland annat OK Perintä Oy har förmedlat räkningar via PPP Finland. Vd:n Jennie Flink får veta om de försvunna breven via Yle.

- Låter skrämmande, säger hon.

Hon har inte tidigare hört om post som skulle ha försvunnit eller hamnat i pappersinsamlingskärl. På grund av brevens känsliga karaktär hoppas Flink att ärendet utreds ordentligt.

- Det är fråga om väldigt viktiga brev.

Ifall kunden misstänker att ett brev från OK Perintä har försvunnit, ber Flink dem att direkt vara i kontakt med OK Perintä.

Ett sällsynt fall, men ett brott har skett

Utdelningsföretaget Suomi Oy ansvarar för utdelningsföretagens nätverk och säljer posttjänster till företag. Vd:n Marko Toivari har hört om de försvunna breven. Han medger att ett brott har skett.

Enligt Toivari finns det tre olika typer av företag inom företagets nätverk. Största delen har egna utdelare, men vissa använder underleverantörer. I Nyland pågår verksamheten med hjälp av ett freelancer-nätverk.

PPP Finland använder sig av underleverantörer. De har haft utmaningar med sina underleverantörer, som är verksamma i sina egna distrikt. Bland annat är två distrikt blockerade för tillfället, det vill säga ingen post delas ut till distriktet.

- Ifall det sker missbruk inom distriktet, så skickar vi ingen post till området. I så fall skickas posten till kunden via Posten. Under utredningens gång reder vi ut vad missbruket beror på, berättar Toivari.

Enligt Toivari är liknande fall, där en stor mängd post hamnar i fel händer, sällsynta.

- Vi talar om delar av en promille i vår verksamhet.

Det handlar sällan om att postutdelaren skulle ha blivit trött på sitt jobb, utan oftast handlar det om att postutdelarens cykel har blivit stulen.

- Någon tröttnar på att gå och sedan hittas posten någonstans. Jag vill ändå betona att det inte sker ofta, säger Toivari.

Mer tidningar och brev

Om breven skulle ha delats ut den närmaste tiden, delas de nu ut så fort som möjligt. Om det handlar om äldre brev så makuleras de, alltså de förstörs. Enligt Lillsunde meddelas kunderna om detta.

Enligt Toivari innehåller breven koder, som visar vilken dag breven har delats ut.

- När vi får veta vilka räkningar som inte nått sin slutadress, så är vår kundservice i kontakt med företagen i fråga. Är det frågan om räkningar där kunderna har hunnit få påminnelser så behandlar man eventuella ersättningar från fall till fall.

Dessa tidningar levererades till Yles redaktion 3.3.2020. Löydettyjä lehtiä Bild: Merja Siirilä / Yle

Just före Yle Pohjanmaa skulle publicera sin artikel, kom personen som hittat breven igen på besök till redaktionen. Även denna gång hade hen tidsskrifter och ett brev hen hittat i ett pappersinsamlingskärl med sig. Dessa var daterade till den 19.2.2020. Posten som hen hittat i Vöråstan var meningen att levereras till centrum.

Artikeln baserar sig på Vaasalaisesta paperinkeräyslaatikosta löytyi 80 hylättyä kirjettä – joukossa arkaluontoisia perintäkirjeitä skriven av Merja Siirilä, översatt av Juho Teir.