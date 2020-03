"Det är viktigt att få rätt hjälp i rätt tid" - Tongåvan samlar in pengar för att stöda personer med psykisk ohälsa

Psykisk hälsa hör till det viktigaste i en människas liv, ja den påverkar i princip allt i tillvaron. Många finländare upplever under sitt liv psykisk ohälsa och behöver få snabb hjälp för att undvika långa sjuksrivningar

Du är värd att få må bra.

Det budskapet vill Psykosociala förbundet ge till alla finländare via sin kampanj, som de har igång i samband med förbundets 35-årsjubileum.

Då man drabbas av psykisk ohälsa påverkas hälsan, arbetet, studierna, relationerna och livet som helhet.

Hälften av alla finländare går igenom en period av psykisk ohälsa under sin livstid, och varje gång påverkas många människor runt omkring.

Anhöriga till personer med psykisk ohälsa är dessutom själv i riskzonen, och vart fjärde barn är såkallad barnanhörig.

Verksamhetsledare Bodil Viitanen anser att personer med psykisk ohälsa borde få hjälp genast då symptomen uppenbarar sig. kvinna sitter på stol Bild: Bildbolaget Du&Vi

Bodil Viitanen är verksamhetsledare för Psykosociala förbundet och hon betonar att det är viktigt att få hjälp i rätt tid.

- I dagens läge är det så att man på hälsostationen kanske får en remiss, recept på mediciner och sedan köar man väldigt länge - till och med upptill ett halvår.

Viitanen anser att man snabbt borde få hjälp med sitt problem så att man kunde fortsätta i arbetslivet eller med studierna.

Då man får rätt hjälp i tidigt skede, kan långa sjukledigheter undvikas.

Till och med sjukhusvistelser på grund av pyskisk ohälsa kan undvikas om man får hjälp i tid.

I dagens läge beror fler och fler sjukskrivningarna i Finland på någon form av pyskisk ohälsa.

Psykisk ohälsa vanligare bland skolelever

Tyvärr är psykisk ohälsa också ett av de vanligaste hälsoproblemen bland skolelever och studeranden.

Bakom problemen kan det ligga mobbning eller diskriminering. Många unga känner sig ensamma och utanför.

flera händer på varandra

En del barn växer upp i hem där alkoholen och drogerna är ett problem.

Många unga upplever också stress i studierna. Håller stressen i längre tider kan det leda till psykisk ohälsa.

Ekonomiskt stöd för att stöda psykiska hälsan

Pengarna som samlas in via Psykosociala förbundets 35-årsinsamling går till stipendier, som kan sökas via förbundets webbplats.

Det är tänkt att pengarna exempelvis kan användas för den del man betalar själv av psykoterapin. Terapin kan för många bli en ekonomisk belastning.

Stipendiepengarna kan också användas till fritidsverksamhet.

Grundtanken är att stipendiet ska stöda den psykiska hälsan i vardagen.

Stöd insamlingen

Ring till donationstelefon 06000-55010 (10 euro) eller 06000-55020 (20 euro)

Du kan också betala in valbar summa på konto: FI40 1745 3000 2190 40, referens 33080.

Insamlingen startar fredagen den 6.3.2020 kl 19.20 i Yle Vega