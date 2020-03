Finland kvalar om plats i EM också i e-fotboll – finlandssvenska Raoul Söderlund tror på sitt lags chanser: ”Men behöver en stor gnutta tur”

På måndag gäller det för Finlands landslag i e-fotboll. Lyckas de fyra uttagna PES-spelarna placera sig bland de två främsta i kvalgruppen lever hoppet fortfarande om att nå EM i e-fotboll. Med finns också finlandssvenska Raoul Söderlund.

Finlands herrlandslag i fotboll skrev historia förra hösten då de säkrade en plats i sommarens fotbolls-EM. I samband med turneringen kommer Uefa tillsammans med videospelbolaget Konami att arrangera ett e-EM – dit också Finland försöker ta sig.

Fyra spelare kommer att representera Finland i e-landslaget: Raoul Söderlund, Joona Koivula, Jussi Aalto samt Martti Matola.

Helsingforsbördige Söderlund var vassast av alla i en kvalturnering, som Bollförbundet ordnade för att vaska fram landslagskandidaterna.

– Det kom nog som en överraskning för mig själv också, skrattar Söderlund för Yle Sporten.

35-årige Söderlund hade nämligen inte tävlingsspelat på tio år.

– Men då jag hörde om den här turneringen så blev jag motiverad. Jag gillade upplägget och tyckte att det lät intressant. Jag började lira träningsmatcher mot Finlands bästa spelare och då det blev allvar så tror jag att jag lyckades överraska dem lite, analyserar han.

Från community manager till landslagsspelare

EM-turneringen avgörs med Konami-spelet Pro Evolution Soccer – inte EA Sports Fifa – eftersom Konami är officiell samarbetspartner med det europeiska fotbollsförbundet Uefa.

Söderlund har enligt egen utsago spelat Konami-fotbollsspel i 25 år och tävlingsspelade tidigare aktivt. För tio år sedan var det ändå dags för en paus och vid sidan av jobbet som egenföretagare har han närmast varit aktiv som ”community manager” för spelet i Norden.

– Alltså jag har varit med och arrangerat turneringar. Men nu bestämde jag mig för att testa igen, säger han.

PES-spelare i farten. Man spelar PES-spel på Xbox. Bild: imago images / Kolvenbach / All Over Press

Själv har Söderlund också erfarenhet av ”traditionell” fotboll. Som B-junior spelade han på FM-serienivå och efter det har målvakten hållit till i division 3 och 4.

Under veckoslutet arrangeras också Bollförbundets SPL eCup i just EA Sports Fifa på både Xbox One och PlayStation 4. Det officiella EM-kvalet avgörs i sin tur enbart på PS4.

PES eller Fifa?

Om det är PES eller Fifa som är bättre är en fråga som i över 20 år delat alla fotbollsintresserade gamers i två läger. Söderlund medger också att han hör till dem som ger tummen upp för just PES.

– Jag har inte tid och inte egentligen intresse heller att spela Fifa också. Det fanns en tid då Fifa-spelen var bättre, men nu tycker jag att PES har gått förbi igen, anser han.

Dessutom kan det vara idrottsligt rättvisare att tävla just med PES. I Fifa fungerar kvalturneringarna nämligen så att spelarna tävlar mot varandra med sina ”Ultimate Teams”, vilket i klarspråk innebär att de kan ha köpt de bästa möjliga spelarna till laget.

– Det är lite ”pay to win”, summerar Söderlund.

– I EM-kvalet spelar vi istället med våra lands landslag. Man har utjämnat spelarnas attribut så att alla lag är ungefär 85 overall. Det är inte ett perfekt system, men jag gillar det bättre än det andra alternativet, fortsätter han.

EA Sports arrangerar VM, eller eNations Cup. Här bild från finalen mellan Argentina och Frankrike 2019. Spelare reagerar under VM i Fifa. Bild: Facundo Arrizabalaga / EPA-EFE / All Over Press

Men att spela med det finska landslaget hör inte till Söderlunds favoritsysslor.

– Det ska egentligen inte spela någon roll, men jag skulle hellre spela med Norges lag. Främst på grund av Erling Braut Håland. Starka anfallare som han är svåra att stoppa i spelet, förklarar Söderlund, som ändå tillägger:

– Men Teemu Pukki är Teemu Pukki och med honom är det självklart skönt att spela.

Möter just Norge

Med tanke på Söderlunds preferenser är motståndet i kvalgruppen mardrömslikt. Finland ställs nämligen mot Slovakien, Grekland, Azerbajdzjan – och Norge – på måndag.

– Grekland är gruppens förhandsfavorit. Norge är sedan vår huvudmotståndare. Det är dem vi måste slå. Men de går in i matchen som klar favorit. Grekland är sedan ett snäpp bättre. Så det krävs lite finslipning ännu. Och en stor gnutta tur, skrattar Söderlund.

Gruppettan avancerar direkt till EM-turneringen, medan grupptvåan får spela fortsättningskval.

– Jag har hunnit spela några träningsmatcher mot just Norge, men jag har förlorat alla. Nästan varje gång med uddamålet. Så de har det psykologiska övertaget. Eller det tror de åtminstone själva, säger Söderlund.

Proffs finns bara ute i Europa

Söderlund är alltså själv företagare i första hand och tävlingsspelare vid sidan om. Eller så som han själv beskriver det: ”Nå inte är jag proffs inte.”

Faktum är att även om de bästa spelarna i spel som CS:GO och Starcraft kan bli till och med miljonärer är fotbollsspelen inte ännu lika lukrativa. Eller åtminstone inte PES.

– Fifa-scenen har ju vuxit de senaste åren och nu finns det flera spelare som kan kalla sig proffs. I PES finns det också en proffsliga i Europa där bland andra Barcelona och Schalke har spelare under kontrakt, säger Söderlund.

– Jag lyckades faktiskt slå en Schalke-spelare här i en träningsmatch för några dagar sedan. Det är min största merit, tillägger han.

Men då e-sport har fått vind i seglen också i Finland hoppas Söderlund att det leder till att e-fotbollen kan ta nytta av boomen.

– Jag hoppas verkligen det, även om jag är lite rädd för att det bara är en bubbla, säger han.

Och på tal om boomar. Att ta sig till EM just samma sommar som också herrlandslaget lyckats göra det skulle också vara stort.

– Visst skulle det vara extra fint just i år, avslutar Söderlund.