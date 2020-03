NHL-kolumnen: Här är spelarna som är bäst på matchvinnande detaljer – Tuukka Rask är nummer ett och Sebastian Aho hör till ligans absoluta elit

I skuggan av skytteligan, räddningsprocenten eller plus/minus-saldot finns mängder med detaljerad statistik. Många fnyser åt puckinnehav, skapade chanser och relationen mellan starter i anfalls- och försvarszon. Men till exempel information om antalet vunna tekningar, räddningsprocenten för farliga skott, och mängden vunna puckar är stenhård vinnarstatistik.

Ju längre vårvintern och våren skrider desto mera börjar ishockey handla om att vinna – omvänt om att undvika förluster. Båda vinklingarna går ut på att det egna laget tar hem poängen eller når ett steg närmare följande omgång i slutspelet.

Anfall kontra försvar. Sprudlande spelglädje kontra stenhård disciplin. För att tränarstaben ska kunna designa den speltaktiska ram som ger laget bästa möjlighet till framgång så krävs det att coacherna verkligen känner till styrkorna och svagheterna hos speciellt sina nyckelspelare.

Ett gjort eller tillåtet mål är en följd av en mängd små detaljer som tillsammans bildar en händelsekedja med en tänd röd lampa i slutänden. Och då säger det sig självt att laget med spelare som dominerar händelsekedjorna via detaljerna ligger bra till för att utgå som vinnare.

I det följande en genomgång av statistik på sådana detaljer inom spelet som ofta blir i skymundan av den så kallade standardstatistiken. Siffrorna och procentenheterna som här presenteras härstammar från onsdagen och torsdagen.

Nätsidan hockey-reference.com, och några andra, bjuder på den här högst intressanta statistiska smakbiten. GSAA (Goals Saved Above Average) heter den på ursprungsspråket och är ett ganska färskt tillägg i NHL:s statistiska universum.

Kalkylen är följande: hur många mål har målvakten hindrat i jämförelse med ligans genomsnitt på basen av mängden skott som riktats mot hans mål. Här kan en keeper alltså hamna på minussidan, som till exempel säsongens jumbo, Jimmy Howard i Detroit, vars GSAA-saldo visar på -21,87.

Allt som allt finns 32 av de 65 målvakterna som spelat i NHL 2019/2020 på den bättre sidan av nollstrecket.

10 i topp av målvakter som spelat minst 30 matcher:

1) Tuukka Rask, Boston / +21,44 (GSAA)

2) Connor Hellebuyck,Winnipeg / +17,43

3) Ben Bishop, Dallas / +14,15

4) Tristan Jarry, Pittsburgh / +14,11

5) Robin Lehner, Vegas / +14,06

6) Antti Raanta, Arizona / +12,01

7) Jacob Markström, Vancouver / +11,84

8) Elvis Merzlikins, Columbus / +10,94

9) Mackenzie Blackwood, New Jersey / +9,67

10) Corey Crawford, Chicago / +8,34

Tuukka Rask minst sagt dominerar den här avancerade statistikkolumnen. Och bäst är han också när det gäller att göra ”omöjliga räddningar”.

Naturalstattrick.com för statistik över skotten som är allra svårast att stoppa (High Danger Shots). Tanken med den här statistiken är att sålla agnarna från vetet då det gäller att – som man brukar säga – stå på huvudet.

Göra matchvinnande räddningar är en annan beskrivning.

Ettan är ingen överraskning, men i toppen finns också några minde väntade namn.

10 i topp av målvakter som spelat minst 30 matcher:

1) Tuukka Rask, Boston / 87,8 % (HDSV%)

2) Mackenzie Blackwood, New Jersey / 87,3 %

3) Jordan Binnington, St. Louis / 86,1 %

4) Corey Crawford, Chicago / 86,0 %

5) Pekka Rinne, Nashville / 85,7 %

6) Philipp Grubauer, Colorado / 85,7 %

7) Ben Bishop, Dallas / 84,8 %

8) Elvis Merzlikins, Columbus / 84,7 %

9) Connor Hellebuyck, Winnipeg / 83,7 %

10) Mikko Koskinen, Edmonton / 83,6 %

Fin blåvit representation då det gäller att sätta p för bombsäkra mål. Kanske det här berättar något om varför Rinne och Koskinen uppskattas trots skakiga tag ibland? Här ska nämnas att Connor Hellebuyck är enda 10 i topp-keepern som redan har 50 starter den här säsongen.

Dags att ta steget ut ur målvaktens område.

Vi har sett det gång på gång på gång: det anfallande laget gör mål ett par sekunder efter en vunnen tekning. Eller omvänt: pucken är ute ur anfallszonen två sekunder efter att den försvarande centern vunnit tekningen.

Tekningarna är kanske den viktigaste matchen i matchen för utespelarna och de bästa tekarna ger ett enormt bidrag till både målskyttet och försvarsspelet. De kan direkt bidra till tiotals gjorda och hindrade mål.

Oftast noteras närmast tekningsprocenten, men här kommer en lista på spelarna som helt enkelt vinner mest tekningar. En statistik som de flesta hockeystatistiksidorna bjuder på.

10 i topp – vunna tekningar säsongen 2019/2020:

1) Ryan O’Reilly, St. Louis / 825 tekningsvinster

2) Bo Horvat, Vancouver / 810

3) Jonathan Toews Chicago / 810

4) Anze Kopitar, Los Angeles / 730

5) Patrice Bergeron, Boston / 729

6) Philipp Danault, Montreal / 699

7) Dylan Larkin. Detroit / 677

8) Jordan Staal, Carolina / 667

9) Claude Giroux, Philadelphia / 648

10) Aleksander Barkov, Florida / 621

De flesta av de här spelarna har stora likhetstecken mellan sig själv och stora segrar. Alla tio tekar också hela tiden mot motståndarnas bästa tekare – och alla har vunnit minst 54 procent av tekningarna som de tagit den här säsongen. Claude Giroux har bästa segerprocenten: 59,0.

En spelare som skulle finnas med bland de fem bästa, ifall han inte missat så många matcher på grund av skador, är Sidney Crosby (vilken överraskning). Vinnarmaskinen har vunnit 442 tekningar på 37 matcher: 11,9 tekningsvinster per match. På 67 matcher ger det 797 vunna tekningar.

En stor del av målen i dagens höghastighetshockey genereras av snabba spelvändningar – som i sin tur brukar uppstå efter att en forecheckande spelare snor pucken av det anfallande laget.

När spelet vänds blixtsnabbt på det här sättet, är i regel femman som tappar pucken organiserad för anfall – och är därför extra sårbar defensivt. Speciellt viktiga blir den här typen av spelvändningar i jämna matcher där två lika bra lag försöker hitta marginaler.

Självklart är spelarna som är extra bra på att stjäla pucken från motståndarklubban guld värda för det egna laget och understrukna med tjock röd penna i motståndarlägret.

Pucktjuvarna – 10 i topp:

1) Jaccob Slavin, Carolina / 80 vunna puckar (takeaways)

2) Mark Stone, Vegas / 78

3) Auston Matthews, Toronto / 74

4) Sebastian Aho, Carolina / 69

5) Mathew Barzal, N.Y. Islanders / 67

6) Ryan O’Reilly, St. Louis / 66

7) Jevgeni Malkin, Pittsburgh / 65

8) Mitchell Marner, Toronto / 62

9) Mikael Backlund, Calgary / 58

10) Jonathan Toews, Chicago / 57

Igen är det lätt att identifiera kopplingen mellan de här spelarna och viktiga mål. Och så är Jaccob Slavin en verklig ögonbrynshöjare, den enda backen på listan är bäst i gänget.

Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Jaccob Slavin kan det här med att vinna puck. Jaccob Slavin försvarar mot Patrick Kane. Bild: Icon Sportswire / All Over Press

Att vinna puckar är definitivt en mycket viktig del av att försvara – borde inte Slavin vara en Norris-kandidat?

Ryan O’Reilly å sin sida sticker ut bland de bästa i den här kategorin genom att han bara tappat pucken 21 gånger. Det vill säga: han vinner pucken drygt 3 gånger oftare än blir av med den. Mathew Barzal är det motsatta exemplet med hela 101 förlorade puckar (giveaways).

Avslutningsvis en titt på vilka målskyttar på riktigt gör sig förtjänta av att kallas ”kliniska avslutare”.

Aleksandr Ovetjkin är utan minsta tvivel en av hockeyhistoriens fem bästa målskyttar. Antagligen en av de tre bästa och enligt många den allra bästa.

Däremot har han inte en uppseendeväckande hög procent i att lyckas med sina avslut. Ovetjkin är kvantitetskille. Han skjuter mängder av skott och gör mängder av mål – och att komma till skott är förstås ett kunnande i sig.

Ändå kan nummer 8 inte riktigt klassas som en klinisk avslutare.

Den här säsongen har han gjort mål på 15 procent av sina skott, vilket placerar honom på 27 plats bland spelare som tillsvidare under den här säsongen gjort minst 25 mål. Det är dessutom den näst bästa ”säsongprocenten” för Ovetjkin. Karriärsnittet är 12,7 procent.

För att sätta perspektiv på det här: Mike Bossy, som många lyfter fram som prototypen på en klinisk målskytt, gjorde mål på osannolika 21,2 procent av sina skott under NHL-karriären. Mario Lemieux gick i pension med genomsnittsprocenten 19,0 och Wayne Gretzkys karriärsnitt var 17,0.

NHL har förändrats och det är svårare ett göra mål. Också nu finns det ändå spelare som med häpnadsväckande hög sannolikhet förvaltar sina chanser. För att inga medelmåttor ska få ”kliniska fribiljetter, så noteras här bara spelare som redan överskridit målgörarens diplomnotering: 30 mål.

10 i topp-skottprocenter – spelare som gjort minst 30 mål den 5 mars

1) Leon Draisaitl, Edmonton / 20,2 % (43 mål)

2) Sebastian Aho, Carolina / 18,2 % (36 mål)

3) David Pastrnak, Boston / 17,9 % (47 mål)

4) Mika Zibanejad, N.Y. Rangers / 17,6 % (33 mål)

5) Auston Matthews, Toronto / 16,7 % (46 mål)

6) Artemi Panarin, N.Y. Rangers / 16,2 % (32 mål)

7) Nikita Kutjerov, Tampa / 16,2 % (31 mål)

8) Jack Eichel, Buffalo / 16,1 % (35 mål)

9) Connor McDavid, Edmonton / 15,8 % (32 mål)

10) Kyle Connor, Winnipeg / 15,3 % (35 mål)

Åtminstone jag tappade hakan när nhl.com:s statistiksida visade att Sebastian Aho har näst bästa skottprocenten bland ligans bästa målgörare.

Intressant också att notera hur dominerande Leon Draisaitl är – egentligen ingen fråga om vem som är den här säsongens MVP i Edmonton.

Skytteligan, poängligan, räddningsprocenten och snittet på tillåtna mål är såklart fortfarande det man kan kalla absolut statistik. 50 mål är mer än 41 mål oberoende av skottprocent och en keeper som stoppar 940 av 1000 skott är värd sin vikt i guld oberoende av skottens svårighetsgrad.

Vad man kan, i mitt tycke, få ut ur sådan avancerad statistik som presenterats här, är ökad förståelse för varför vissa spelare regelbundet stiger fram då det börjar spelas om stora saker. När det krävs stenhårt kunnande i de olika matcherna inom matcherna för att vinna striden.

Det öppnar till exempel ögonen för varför en Ryan O’Reilly belönas som slutspelets viktigaste spelare. Och är självskriven i ett kanadensiskt landslag med alla de bästa tillgängliga.