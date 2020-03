Sticka mjuka små djur av restgarn – ett bra nybörjarprojekt

Jäännöslangoista on helppo loihtia pikkuveijareita!

Viimeisistäkin jäännöslangoista on yksinkertaista neuloa erilaisia eläimiä tai nukkeja. Samaa mallia on helppo muunnella. Tässä on hyvin helppo muunnos, joka sopii mainiosti lasten ihan ensimmäiseksi omaksi neuleprojektiksi.