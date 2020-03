Aksel Kankaanranta har vunnit UMK20 - representerar Finland i Eurovision Song Contest 2020

Aksel Kankaanranta har vunnit Tävlingen för ny musik UMK20 med låten Looking Back och representerar Finland i Rotterdam i maj 2020.

Då den internationella jyryn hade gett sina poäng låg Aksel Kankaanranta redan i topp med 76 poäng. Av publiken fick han 94 poäng vilket gjorde 170 poäng totalt och han segrade därmed över Erika Vikman som fick 157 poäng.

Finlandssvenska Tika fick 127 poäng totalt och landade på en tredje plats.

Känd från Voice of Finland 2017

Aksel Kankaanranta är känd från Voice of Finland 2017 och som gästartist i den prisbelönta superhitten Jättiläinen (nästan 17 miljoner lyssningar på Spotify) av artisten Pyhimys.

Aksel, som är hemma från Åbo, har velat bevisa att blyghet inte är något hinder för att uppträda.

- Varför jag vill ställa mig framför en miljonpublik trots att jag är blyg? Jag ställer en motfråga: Vad är det för konstigt med det? Jag vill förverkliga mig själv, väcka djupa känslor och reaktioner hos folk. Förmedla någonting skört och själfullt, sade han inför releasen av årets UMK-bidrag.

Enligt Aksel var Voice of Finland en frigörande upplevelse, där det bästa var att stå inför en stor publik.

- Det var som ett elddop. Då märkte jag att jag inte alls var så nervös på scen.

Aksels känsloladdade låt Looking Back handlar om världsångest, kärlek och en känsla av att inte räcka till.

- Vi sätter olika slags delmål i livet. Vad är deras värde, och blir vi på riktigt lyckliga då vi når dem? har Aksel sagt om sitt bidrag.

Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj

I maj representerar Aksel Kankaanranta Finland i Eurovision Song Contest i Rotterdam i Nederländerna. Den första semifinalen äger rum tisdag 12.5, den andra semifinalen är torsdag 14.5 och final är det lördag 16.5. Finland deltar i den andra semifinalen. Hela Eurovisionen refereras på svenska av Eva Frantz och Johan Lindroos.

Tidigare vinnare

Tidigare vinnare av UMK som öppen tävling är Norma John med bidraget Blackbird (2017), Sandhja med Sing It Away (2016), Pertti Kurikan Nimipäivät med Aina mun pitää (2015), Softengine med låten Something Better (2014), Krista Siegfrids med Marry Me (2013) samt Pernilla Karlsson med låten När jag blundar.

De två senaste åren har artisten bjudits in av Yle. 2018 representerades Finland av Saara Aalto (Monsters) och ifjol av Darude & Sebastian Rejman (Look Away).

