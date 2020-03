Helsingfors ett steg närmare en tvåspråkig nordisk skola – men SFP ifrågasätter lagändring

Fredsprocessen i Colombia blev inte vad folket hade hoppats

Dokumentärfilmen Colombia in My Arms, gjord av de finländska dokumentaristerna Jenni Kivistö och Jussi Rastas utreder förutsättningarna för ett hållbart samhälle i ett land som präglats av ett blodigt inbördeskrig under de senaste 50 åren. Under fem månader bodde paret i djungeln tillsammans med Farc-gerillan för att dokumentera fredsprocessen.