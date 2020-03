Junior-VM i längdskidåkning: fortsättningsvis långt från succé för Finland som "måste jobba hårt" – se alla finländska placeringar i Tyskland

View this post on Instagram

Niin se näköjään on, että aina ei kaikki palaset voi loksahtaa paikoilleen kauden pääkisaan. Eilisen hyvän vireen ja kulun pilasi ylämäkiin pahasti pureva suksi. Näissä kisoissa hyvällä ja huonolla suksella erot kasvaa luokattoman suuriksi ja silloin ei taistella kuin siitä kestääkö pää hiihtää maaliin. Huomenna vuorossa vielä sekaviesti ja sitten valmis kotimatkalle ✈️ • Kuva : Heidi Lehikoinen