Nu är det julafton för alla vänner av Eurovision Song Contest - både UMK20 och Melodifestivalen avgörs ikväll

Blir det Tika, Catharina Zühlke, Aksel Kankanraanta, Sansa, F3M eller Erika Vikman som vinner årets UMK? Och hur går det för de tävlande kollegerna i Melodifestivalens final i Stockholm? Båda showerna kan du se på Yle Arenan och på Yle TV1. UMK sänds även i Yle X3M. Hur du röstar i UMK kan du läsa längre ner i artikeln.

För nionde året i rad refereras Tävlingen för ny musik UMK på svenska av Eva Frantz och Johan Lindroos, även kända som "De Eurovisa".

Sex finalister tävlar i årets tävling. Över 400 bidrag skickades in och de sex finalisterna valdes ut av UMK:s expertjury under ledning av YleX:s musikchef Tapio Hakanen.

"En så här stor hit har vi aldrig sett i UMK-sammanhang förut"

Både Frantz och Lindroos tror att Erika Vikman och låten Cicciolina har stora förutsättningar att ta hem segern i årets UMK. "Den största UMK-hiten någonsin", som Lindroos kallar den.

- Erika Vikmans låt är en perfekt blandning av italodisco och klassisk finländsk junttidisco. En så här stor hit har vi aldrig sett i UMK-sammanhang förut, men kommer Europa att förstå sig på sådan här finländsk läppä?

Catharina Zühlke blev tvåa i UMK för tre år sedan och är nu tillbaka, den här gången med låten Eternity. Frantz och Lindroos är både eniga om att Zühlke är en fantastisk sångerska - men att låten tyvärr är lite tråkig. Bland eurovisionsfansen är det här dock en favorit, en klassisk eurovisionsballad.

- Men kanske man inte behöver vara så spännande heller? funderar Frantz.

Är Erika Vikman årets UMK-vinnare? Erika Vikman med rosa klänning och blommor i håret Bild: Yle / Mona Salminen

Årets coolaste låt, en powerballad och internationell hitpotential

Undergroundfenomenet Sansa bjuder enligt De Eurovisa på årets kanske coolaste låt: Lover View. Internationellt har låten slagit bra igenom, men inte nödvändigtvis just bland folk som gillar Eurovisionen. Det kan å andra sidan vara ett sätt att sticka ut.

- Det här är definitivt en låt som åtminstone kommer att hänga med på mina egna spellistor, konstaterar Johan.

F3M (Fem) är årets enda grupp i UMK och tävlar med den catchiga låten Bananas. Deras kaxighet kommer att ta dem långt, tror Eva.

- Jag tycker att de har fått oförtjänt mycket negativ kritik. De är duktiga och den är en rolig låt! Man behöver inte ta Eurovisionen på så stort allvar.

Så här röstar du i UMK20 I Tävlingen för ny musik UMK lördag 7.3 tävlar sex deltagare om att få representera Finland i Rotterdam i Nederländerna i maj. Vem som vinner avgörs till 50 procent av publikens röster och till 50 procent av poängen från en internationell jury. Du kan rösta på din favorit under UMK20-showen, efter att alla bidrag har framförts. Du kan rösta kostnadsfritt på din favoritlåt via Yle.fi-appen, som du kan ladda ner till Android- och Apple-smarttelefoner och tabletter. Logga in på appen med ditt Yle-konto. Du kan ge en röst till din favoritlåt under sändningen. Röstningen publiceras i appen lördag 7.3. Du kan också rösta genom att skicka ett textmeddelande eller genom att ringa. Priset för ett textmeddelande är 1 euro och priset för telefonsamtal är 1 euro + lokalnätsavgift. Du kan rösta flera gånger. De insamlade medlen används i projekt som leds av Näsdagens samarbetsorganisationer i utvecklingsländer 2020-2022. 1. Catharina Zühlke: Eternity

Skicka 1 till numret 16499

Ring 0700 790 51 2. Erika Vikman: Cicciolina

Skicka 2 till numret 16499

Ring 0700 790 52 3. Aksel Kankaanranta: Looking Back

Skicka 3 till numret 16499

Ring 0700 790 53 4. F3M: Bananas

Skicka 4 till numret 16499

Ring 0700 790 54 5. Sansa: Lover View

Skicka 5 till numret 16499

Ring 0700 790 55 6. Tika: I Let My Heart Break

Skicka 6 till numret 16499

Ring 0700 790 56 Att rösta via textmeddelande kostar 1e, moms 0%

Att rösta per telefon kostar 1e + lokalnätsavgift Röstningsinstruktionerna på finska hittar du i sin helhet här.

Aksel Kankaanrantas låt Looking Back kommer att bli en internationell hit oberoende av hur det går i UMK, tror Eva. Men hur den blyga Kankaanranta kommer att klara sig längst fram på scenen återstår att se.

- Det här är ett oskrivet kort.

Och vad vore Eurovisionen utan en riktig powerballad med extra allt? Tika står för det inslaget i årets UMK med låten I Let My Heart Break. Det är en riktigt bra låt och den skulle klara sig hur bra som helst i i Eurovisionen, tror Johan.

- Men först kräver det ju att övertyga det finländska folket.

UMK20 sänds direkt från Mediapolis tv-studio i Tammerfors lördag 7.3 klockan 21 på Yle Arenan, i Yle TV1 och i Yle X3M. Sändningen refereras på svenska av Eva Frantz och Johan Lindroos och kan ses på Yle Arenan också efteråt.

Om du ser på tv-sändningen och vill höra Eva och Johan bör du se till att du har valt svenska som sändningsspråk i din tv.

På yle.fi/umk kan du läsa mera om tävlingen.

Melodifestivalens final

De bidrag som placerade sig på första och andra plats i deltävlingarna och bidragen som tog sig vidare från Andra chansen möts nu i finalen i Stockholm på lördag kväll.

Fem år i rad har Sverige skickat män till Eurovisionen: Måns Zermerlöw, Frans, Robin Bengtsson, Benjamin Ingrosso och John Lundvik. Men nu kan det nog bli en kvinna, tror Svenska Yles eurovisionsexpert Hanna Othman. Men vem?

Vadslagningsbyråerna och också Othman tror på Dotter och hennes låt Bulletproof.

- Det kan stå mellan Dotter och Anna Bergendahls Kingdome Come, som faktiskt har representerat Sverige också tidigare (2010) med låten This is My Life, året då Salem al Fakir framförde Keep on Walking.

Är det Dotter som får representera Sverige i Eurovision Song Contest i Rotterdam i maj? Artisten Dotter i röd latexdräkt. Bild: Janne Danielsson / SVT

Melodifestivalens final sänds direkt på Yle Arenan klockan 21.00, och genast efter UMK20 i Yle TV1 klockan 22.50. Festivalen kan ses på Yle Arenan till och med 5.4.2020.