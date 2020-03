Säsongens bästa backinsats bäddade för succé – Ilkka Herola avslutade säsongen med pallplats, men var inte helt nöjd: "Det var segt i spåret"

I säsongens sista tävling fick Ilkka Herola till ett superhopp i backen. I spåret räckte hans fart till en fin tredjeplats och slutade därmed på åttonde plats i världcupen. En lyckad tävling menade Herola – trots att han inte var helt nöjd. Inför kommande säsong är han ändå riktigt hoppfull.

I tävling efter tävling har Ilkka Herola harmat sig efter backmomentet. I säsongens sista tävling i Holmenkollen kom fullträffen – finländaren flög 133,5 meter.

Tyvärr lyckades inte finländaren få till någon lyckad landning och gick därmed miste om värdefulla sekunder till skidningen. Finländarens backpoäng räckte till femte startplats i skidmomentet, en minut och tio sekunder efter ettan Jarl Magnus Riiber.

– Detta var säkert säsongens bästa hopp, tekniskt sett. Landningen grämer lite, sade Herola efteråt.

I spåret anmälde sig Herola till kampen om pallplatserna. Bakom överlägsne Riiber var det finländaren och tysken Fabian Riessle som drog ifrån de andra tätåkarna och kämpade om de andra medaljerna.

Riessle spurtade till slut i mål som andre åkare före Herola. Finländarens marginal till ettan Riiber blev 54,1 sekunder och till tvåan Riessle 0,7 sekunder.

– Det var segt i spåret måste jag erkänna, Inte dåligt, men jag lyckades inte riktigt rycka loss från gruppen som jag ville, sade Herola.

– Man har inte bästa möjliga eftersmak, men det blev en fin placering. Jag borde ha kommit ihåg att göra telemark i backen, tyckte finländaren.

Hoppfull inför framtiden

Av de andra finländarna blev Eero Hirvonen 37:e, Leevi Mutru 38:e och Arttu Mäkiaho 41:a i säsongens sista världscuptävling.

Kombisäsongen tog slut en vecka tidigare än planerat, eftersom de tilltänkta tävlingarna i tyska Schonach nästa vecka ställdes in på grund av varmt väder och snöbrist.

Ilkka Herola blev överlägset bästa finländare i sammandraget med en åttondeplats. Något som finländaren var nöjd med.

– Mot slutet av säsongen blev hoppandet bättre, under de två senaste månaderna har det fungerat bra. Jag var nära femteplatsen i totalresultatet, det var en riktigt bra säsong.

– Vi vet vad vi ska göra för fortsatt utveckling. Hoppandet är bättre än någonsin, så det känns som att nivån kan räcka vart som helst, hoppades Herola.

Resultat:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 23.59,9

2. Fabian Riessle GER + 54,1

3. Ilkka Herola FIN + 54,8

4. Akito Watabe JPN +1.08,0

5. Jörgen Gråbak NOR +1.10,1

6. Eric Frenzel GER +1.13,4

7. Manuel Faisst GER +1.20,5

8. Espen Andersen NOR +1.27,2

9. Ryota Yamamoto JPN +1.33,1

10. Lukas Greiderer AUT +1.36,3

...

37. Eero Hirvonen FIN +4.08,2

38. Leevi Mutru FIN +4.09,0

41. Arttu Mäkiaho FIN +4.46,2

Slutresultat i världscupen:

1. Jarl Magnus Riiber NOR 1586

2. Jörgen Gråbak NOR 1106

3. Vinzenz Geiger GER 917

4. Jens Lurås Oftebro NOR 790

5. Fabian Riessle GER 658

6. Espen Björnstad NOR 606

7. Eric Frenzel GER 565

8. Ilkka Herola FIN 564

9. Akito Watabe JPN 449

10. Manuel Faisst GER 418

...

36. Eero Hirvonen FIN 45

44. Leevi Mutru FIN 11

46. Wille Karhumaa FIN 9