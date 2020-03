Therese Johaug ångrade sin taktik efter svenska genidraget: "Jag var dum"

Bild: imago images/Newspix/ All Over Press

Therese Johaug. Therese Johaug. Bild: imago images/Newspix/ All Over Press

Frida Karlsson spurtade hem en chockseger då hon korsade mållinjen före Therese Johaug i damernas 30 kilometer i Holmenkollen. Den svenska stjärnan kunde knappt förstå vad som hänt, medan Johaug erkände att man var ute med helt fel taktik.

Therese Johaug hade varit oslagbar i distanslopp denna säsong, tills dagens 30-kilometerslopp på hemmaplan i Holmenkollen.

Norskan kämpade om segern på slutet tillsammans med Frida Karlsson. Svenskan slog skidvärlden med häpnad då hon lyckades spurta hem segern före den norska dominanten.

Segermarginalen blev 1,2 sekunder och Karlsson var i det närmaste mållös efteråt.

– Det känns fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag har fått krama om alla ledare och vallare. Vilken lagseger, jublade svenskan efteråt för SVT.

Karlsson och två andra svenskor valde att byta skidor efter 18,4 kilometer, något som visade sig vara ett lyckat drag. Med fräscha skidor tog Karlsson ikapp Johaug, som haft över en minuts försprång.

– Jag kände mig så stark på slutet, och när jag väl var ikapp kände jag att jag hade övertaget med bättre grejer under fötterna. Det är ett bra koncept att byta skidor och ha nya, förklarade hon för Aftonbladet.

Johaug sågade norska valet

Just skidbytet blev avgörande, fick Therese Johaug inse.

För NRK bjöd hon på en rejäl dos självkritik.

– Det var ett genidrag av Sverige och en jättetabbe av Norge, menade norskan.

– Jag var dum som inte bytte, förklarade hon för SVT.

Johaug ångrade sitt skidval och passade på att gratulera Karlsson.

– Jag tappade 40 sekunder på sex kilometer. Det säger ju någonting om vad jag hade för skidor.

– Jag borde gjort skidbytet inför sista rundan. Hade jag tappat 20 sekunder på bytet hade jag ändå tagit in det ute i spåret. Jag fick höra att Ebba och Frida tog in hela tiden samtidigt som mina skidor blev sämre. Jag hade ingen chans när Frida tog in.