Bokrecension: Agneta Enckell skriver dikter från en hemlighetsfull ort

Susinukke Kosola kärsii huonosta itsetunnosta.

Runoilija Susinukke Kosolalle onnistunut lause on kuin valmis palapeli: viimein kaikki on kirkasta ja koko kuva paljastuu. Hän liikuttuu vaikka tietokirjaa lukiessaan, jos sanat on aseteltu oikein. Vaikka Kosola on arvostettu ja palkittu runoilija, hän kärsii vakavista itsetunto-ongelmista.