Finnair ställer in ett hundratal flyg på grund av svikande efterfrågan

Finnair inhiberar en lång rad flygturer i Europa i slutet av mars på grund av minskat intresse för flygande. Det är rädslan för coronaviruset som får folk att avboka planerade resor.
Flygen till många europeiska destinationer ställs in under perioden 20-28.3.
Finnair beklagar situationen och säger att man är i kontakt med kunderna via epost eller sms.
Här är hela listan:
20.3.
AY431 Helsinki-Oulu
AY432 Oulu-Helsinki
AY861 Helsinki-Gothenburg
AY862 Gothenburg-Helsinki
AY867 Helsinki-Gothenburg
AY868 Gothenburg-Helsinki
AY981 Helsinki-Billund
AY982 Billund-Helsinki
21.3.
AY451 Helsinki-Oulu
AY454 Oulu-Helsinki
AY809 Helsinki-Arlanda
AY810 Arlanda-Helsinki
AY917 Helsinki-Oslo
AY918 Oslo-Helsinki
AY951 Helsinki-Copenhagen
AY952 Copenhagen-Helsinki
AY955 Helsinki-Copenhagen
AY956 Copenhagen-Helsinki
AY1341 Helsinki-London Heathrow
AY1342 London Heathrow-Helsinki
AY1437 Helsinki-Berlin
AY1438 Berlin-Helsinki
AY1459 Helsinki-Hanover
AY1560 Helsinki-Hanover
22.3.
AY861 Helsinki-Gothenburg
AY862 Gothenburg-Helsinki
AY951 Helsinki-Copenhagen
AY952 Copenhagen-Helsinki
AY961 Helsinki-Copenhagen
AY1143 Helsinki-Warsaw
AY1144 Warsaw-Helsinki
AY1457 Helsinki-Hanover
AY1458 Hanover-Helsinki
23.3.
AY431 Helsinki-Oulu
AY432 Oulu-Helsinki
AY445 Helsinki-Oulu
AY446 Oulu-Helsinki
AY719 Helsinki-Moscow
AY805 Helsinki-Arlanda
AY806 Arlanda-Helsinki
AY819 Helsinki-Arlanda
AY820 Arlanda-Helsinki
AY825 Helsinki-Arlanda
AY861 Helsinki-Gothenburg
AY862 Gothenburg-Helsinki
AY867 Helsinki-Gothenburg
AY868 Gothenburg-Helsinki
AY955 Helsinki-Copenhagen
AY956 Copenhagen-Helsinki
AY961 Helsinki-Copenhagen
AY962 Copenhagen-Helsinki
AY1141 Helsinki-Warsaw
AY1142 Warsaw-Helsinki
AY1339 Helsinki-London Heathrow
24.3.
AY431 Helsinki-Oulu
AY432 Oulu-Helsinki
AY719 Helsinki-Moscow
AY720 Moscow-Helsinki
AY805 Helsinki-Arlanda
AY806 Arlanda-Helsinki
AY809 Helsinki-Arlanda
AY810 Arlanda-Helsinki
AY825 Helsinki-Arlanda
AY826 Arlanda-Helsinki
AY955 Helsinki-Copenhagen
AY956 Copenhagen-Helsinki
AY961 Helsinki-Copenhagen
AY962 Copenhagen-Helsinki
AY983 Helsinki-Billund
AY984 Billund-Helsinki
AY1143 Helsinki-Warsaw
AY1144 Warsaw-Helsinki
AY1339 Helsinki-London Heathrow
AY1340 London Heathrow-Helsinki
AY1341 Helsinki-London Heathrow
AY1342 London Heathrow-Helsinki
AY1437 Helsinki-Berlin
AY1438 Berlin-Helsinki
AY1457 Helsinki-Hanover
AY1458 Hanover-Helsinki
AY7025 Helsinki-Ivalo-Kittilä-Helsinki
25.3.
AY431 Helsinki-Oulu
AY432 Oulu-Helsinki
AY445 Helsinki-Oulu
AY446 Oulu-Helsinki
AY609 Helsinki-Ivalo
AY610 Ivalo-Helsinki
AY719 Helsinki-Moscow
AY720 Moscow-Helsinki
AY809 Helsinki-Arlanda
AY810 Arlanda-Helsinki
AY825 Helsinki-Arlanda
AY826 Arlanda-Helsinki
AY861 Helsinki-Gothenburg
AY862 Gothenburg-Helsinki
AY917 Helsinki-Oslo
AY918 Oslo-Helsinki
AY955 Helsinki-Copenhagen
AY956 Copenhagen-Helsinki
AY961 Helsinki-Copenhagen
AY962 Copenhagen-Helsinki
AY981 Helsinki-Billund
AY982 Billund-Helsinki
AY1141 Helsinki-Warsaw
AY1142 Warsaw-Helsinki
AY1340 London Heathrow-Helsinki
AY1341 Helsinki-London Heathrow
AY1342 London Heathrow-Helsinki
AY1437 Helsinki-Berlin
AY1438 Berlin-Helsinki
AY1453 Helsinki-Stuttgart
AY1454 Stuttgart-Helsinki
AY1459 Helsinki-Hanover
AY1560 Helsinki-Hanover
AY1543 Helsinki-Brussels
AY1544 Brussels-Helsinki
26.3.
AY431 Helsinki-Oulu
AY432 Oulu-Helsinki
AY719 Helsinki-Moscow
AY720 Moscow-Helsinki
AY805 Helsinki-Arlanda
AY806 Arlanda-Helsinki
AY825 Helsinki-Arlanda
AY826 Arlanda-Helsinki
AY861 Helsinki-Gothenburg
AY862 Gothenburg-Helsinki
AY917 Helsinki-Oslo
AY918 Oslo-Helsinki
AY955 Helsinki-Copenhagen
AY956 Copenhagen-Helsinki
AY961 Helsinki-Copenhagen
AY962 Copenhagen-Helsinki
AY1141 Helsinki-Warsaw
AY1142 Warsaw-Helsinki
AY1341 Helsinki-London Heathrow
AY1342 London Heathrow-Helsinki
AY1457 Helsinki-Hanover
AY1458 Hanover-Helsinki
AY1543 Helsinki-Brussels
AY1544 Brussels-Helsinki
27.3.
AY431 Helsinki-Oulu
AY432 Oulu-Helsinki
AY719 Helsinki-Moscow
AY720 Moscow-Helsinki
AY826 Arlanda-Helsinki
AY861 Helsinki-Gothenburg
AY862 Gothenburg-Helsinki
AY867 Helsinki-Gothenburg
AY868 Gothenburg-Helsinki
AY917 Helsinki-Oslo
AY918 Oslo-Helsinki
AY962 Copenhagen-Helsinki
AY1141 Helsinki-Warsaw
AY1142 Warsaw-Helsinki
AY1341 Helsinki-London Heathrow
AY1342 London Heathrow-Helsinki
AY1437 Helsinki-Berlin
AY1438 Berlin-Helsinki
AY1459 Helsinki-Hanover
AY1560 Helsinki-Hanover
AY1543 Helsinki-Brussels
AY1544 Brussels-Helsinki
28.3.
AY451 Helsinki-Oulu
AY454 Oulu-Helsinki
AY720 Moscow-Helsinki
AY809 Helsinki-Arlanda
AY810 Arlanda-Helsinki
AY861 Helsinki-Gothenburg
AY862 Gothenburg-Helsinki
AY917 Helsinki-Oslo
AY918 Oslo-Helsinki
AY955 Helsinki-Copenhagen
AY956 Copenhagen-Helsinki
AY1141 Helsinki-Warsaw
AY1142 Warsaw-Helsinki
AY1341 Helsinki-London Heathrow
AY1342 London Heathrow-Helsinki