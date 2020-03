Från junior-VM direkt till FSSM – Remi Lindholms succéetapp bäddade för Minkens guld

IF Minkens dominans i FSSM-stafett fortsätter. Remi Lindholm avgjorde stafetten på sin etapp där han hämtade in en halvminut på täten och sedan skapade en stor lucka.

Remi Lindholm har tidigare i veckan tävlat i junior-VM i Tyskland men när mästerskapet avslutades hade han inga planer på en tävlingspaus. Efter en natt i bil anlände han till Lappfors redo att tävla för IF Minkens stafettlag i FSS-mästerskapen.

Och Lindholms starka etapp bäddade för fjärde raka stafettguldet för Minken.

Lindholm tog över från Patrik Kuuttinen och hämtade in en halv minut på ledande Ski Team Mäenpää. Sedan satte han in rycket som avgjorde stafetten.

Lindholm fick en stor lucka till de övriga lagen och när han kom in på stadion för att växla över till ankaret Johannes Vuorela ledde Minken med nästan 35 sekunder.

Vuorela kunde göra sitt eget lopp i täten på sin etapp och försprånget växte till nästan två minuter i mål.

IF Åsarna med laget August Högnabba, Oscar Högnabba och Eric Storvall knep silvret medan bronset gick till Viktor, Hans och Hannes Mäenpää från Ski Team Mäenpää.

Damernas stafett började klockan 11.30. Texten uppdateras med fler resultat senare under dagen.

Samtliga resultat från FSSM hittar ni här.

Resultat:

Herrar:

1. IF Minken 1.06.52,6

2. IF Åsarna +1.56,2

3. Ski Team Mäenpää +2.44,6

4. IF Minken 2 +3.02,3

5. IF Sibbo-Vargarna +4.01,9