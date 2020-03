Radiogudstjänst med Kronoby församling i Terjärv kyrka

Den andra söndagen i fastan firas radiogudstjänsten med Kronoby församling och sänds från Terjärv kyrka.

Veckans radiogudstjänst

Predikant i veckans radiogudstjänst är kaplan Timo Saitajoki och liturg är kyrkoherde Anders Store.

I gudstjänsten hör vi ävenTerjärv kyrkokör som sjunger till Leni Granholms ackompanjemang. Kören leds av kantor Ronny Borgmästars som även är organist.

Textläsare i gudstjänsten är Johanna Viiperi och Marketta Widjeskog och förebedjare är Thordis Djupsjöbacka, Johanna Viiperi och Marketta Widjeskog.

Psalmer som sjungs i gudstjänsten är :

326 (O giv oss Herre),

355 (Frälsare du som äger läkedomen),

337:1-2 (Ditt ord o Herre kallar oss),

276 (Jesus det renaste),

166:2 (v.1 En Fader oss förenar).

För den som vill delta i gudstjänsten på plats så inleds den kl 10.00 och i radio sänds gudstjänsten som vanligt kl 13.03 i Yle Vega. I efterhand kan man lyssna på gudstjänsten på Arenan.



Nästa vecka sänds radiogudstjänsten från Jakobstads baptistförsamling.

Andakter och Andrum i den kommande veckan

Andrum och andakter sänds som vanligt i Yle Vega den kommande veckan, ikväll kl 19.15 är det Caroline Sandström och Karl Sällström som läser dagens bibeltexter på temat Bön och tro.

I den kommande veckan, vecka 11, är andaktstalarna följande:

Måndag 9.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Sanna Ek, Närpes.

Musik med Lauren Daigle: Light of the world.

Aftonandakt kl 19.15

Kirsti Reponen, Helsingfors

Tisdag 10.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Jan-Gustav Björk, Jakobstad

Musik med Rebecca St. James: Blessed be your name.

Aftonandakt kl 19.15

Björn Öhman, Pargas

Musik med Bo Kaspers orkester: Det finns människor bara Gud orkar med

Onsdag 11.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Hans Växby, Vanda

Laleh sjunger Bara få va mej själv.

Aftonandakt kl 19.15

Kjell Frisk, Hammarland (repris från 27.6.2019).

Musik med Schola Cantorum: Hinsta Kvedja, en isländsk körsång.

Torsdag 12.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Nanna Rosengård, Dagsmark

Aftonandakt kl 19.15

Sara Högberg, Åbo

Musik med Kairos: Du bär ett rike.

Fredag 13.3

Andrum kl 06.54 och 09.10

Rebecka Stråhlman, Borgå

Musik med Jason Upton: Freedom Reigns.

Aftonandakt kl 19.15

Marina Motaleff berättar om Julian av Norwich, kvinnlig kristen mystiker i 1300-talets England.

Lördag 14.3

18.03 Ett ord inför helgen.

Söndag 15.3

kl 19.15

Luisa Tast och Martin Sandberg läser dagens bibeltexter på temat Jesus segrar över ondskans makter. Borgå kammarkör sjunger psalm 941 Som solen glöder genom vinterdiset.

Producent: Hedvig Långbacka.

Du kan alltid lyssna på Andrum och andakter på Yle Arenan, då det passar just dig bäst!

