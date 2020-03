Sliten Iivo Niskanen långt efter täten i femmilen – världscupledaren Aleksandr Bolsjunov tog andra raka i Holmenkollen

Iivo Niskanen tog många bonuspoäng i femmilen i Holmenkollen, men är Aleksandr Bolsjunov gjorde en liten tempoökning tappade han tätkontakten. Ryssen vann också tävlingen efter en spurtstrid mot Simen Hegstad Krüger.

Holmenkollens femmil är en av de mest prestigefyllda tävlingarna i världscupen, och under en mästerskapsfri vinter är tävlingen en av säsongens absoluta höjdpunkter.

Det är också en tävling som Iivo Niskanen i många är drömt om att vinna. Niskanen har en andraplats från 2017 som bästa resultat i "kollen" och den placeringen kommer fortsättningsvis att stå kvar efter dagens tävling.

Niskanen låg väl till i huvudklungan i drygt 40 kilometer, där han också roffade åt sig en stor mängd bonuspoäng, men när Aleksander Bolsjunov tog initiativet sållades agnarna från vetet.

Nio åkare hängde på ryssen men för Niskanen var loppet kört. Han klarade inte av att följa och samtidigt stod det klart att den finländska segertorkan i en femmil på norsk mark skulle fortsätta.

Bolsjunov och Simen Hegstad Krüger gick loss från tätklungan under de sista kilometerna och gjorde upp om segern. Åkarna gick in på målrakan sida vid sida men där var Bolsjunov starkare och knep sin andra raka seger i Holmenkollen.

Niskanen tappade mycket tid på det sista varvet och gick i mål som 16:e åkare, en minut och 46 sekunder efter Bolsjunov.

Den senaste blåvita vinnaren i Holmenkollen är Harri Kirvesniemi som vann tävlingen för 20 år sedan. Säsongen 2008-09 kördes inga tävlingar i Holmenkollen men väl i Trondheim och där vann Sami Jauhojärvi femmilen.

För Juho Mikkonen och Markus Vuorela blev det en jobbig dag. Den blåvita duon tappade tätkontakten tidigt och tog inga världscuppoäng.

Resultat, 50 km (k):

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 2.08.05,3

2. Simen Hegstad Krüger NOR +0,9

3. Emil Iversen NOR +19,5

4. Eirik Sverdrup Augdal NOR +20,3

5. Hans Christer Holund NOR +20,8

6. Dario Cologna SUI +21,3

-------------------

16. Iivo Niskanen FIN +1.46,3

37. Juho Mikkonen FIN 6.59,5

48. Markus Vuorela FIN +14.32,6