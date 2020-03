Tero Seppälä är i sitt livs form – bjöd på nytt formbesked i Nove Mesto

Tero Seppälä har klivit upp till en ny nivå i samband med världscuptävlingarna i Nove Mesto denna vecka. I dagens masstart följde han upp karriärens bästa placering från i fredags med karriärens näst bästa insats. Finländaren slutade på 18:e plats i masstarten.

Seppälä trivdes inför de tomma läktarna i Nove Mesto då han på fredagen slog till med karriärens bästa lopp i form av en sjundeplats i sprinten.

Det var 24-åringens bästa resultat i karriären.

I dag kom ett nytt formbesked. Seppälä slutade på 18:e plats i masstarten på 15 kilometer, hans näst bästa notering i karriären.

Finländaren hade bra fart i spåret och skidade snabbare än namn som till exempel Martin Fourcade och Quentin Fillon Maillet.

Seppälä bommade ändå för många skott för att hota om en lika bra placering som i fredags. Det blev sammanlagt fyra bom för honom, två i liggande och två i stående skytte.

Norrmannen Johannes Bö tog hem segern trots tre bom. Tvåan Emilien Jacquelin blev 15,1 sekunder efter, trots att fransmannen sköt felfritt.

Seppälä förlorade med knappt två minuter till täten.

Resultat:

1. Johannes T. Bö NOR 39.32,7 3

2. Emilien Jacquelin FRA + 15,1 0

3. Arnd Peiffer GER + 25,0 1

4. Dmitro Pidrutshnyi UKR + 27,9 2

5. Erlend Bjöntegård NOR + 27,9 2

6. Johannes Dale NOR + 34,1 2

7. Vetle S. Christiansen NOR + 38,9 2

8. Quentin F. Maillet FRA + 44,8 1

9. Dominik Windisch ITA + 52,3 2

10. Tarjei Bö NOR + 53,7 3

....

18. Tero Seppälä FIN +1.45,6 4